IEES redistribuye financiamiento a partidos tras incorporación de dos nuevas fuerzas políticas

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó la redistribución del financiamiento público que recibirán los partidos políticos durante el segundo semestre de 2026, como consecuencia del registro nacional de dos nuevos institutos políticos: Partido Paz y Somos México.

La modificación fue avalada durante una sesión extraordinaria virtual y comprende los recursos destinados al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas correspondientes al periodo de julio a diciembre de este año.

La consejera electoral Carmen Julieta Rodríguez Campos, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que el registro de ambas fuerzas políticas, aprobado por el Instituto Nacional Electoral, surtió efectos a partir del 1 de julio, por lo que el IEES debía garantizarles el acceso a las prerrogativas previstas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

Subrayó que la redistribución no representa una ampliación del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026, sino que se realizó con los recursos que aún estaban pendientes de ministrarse durante el segundo semestre del año.

Para actividades ordinarias permanentes se redistribuirán 91 millones 62 mil 652.97 pesos. Conforme a la legislación electoral, a cada uno de los partidos de nuevo registro se le asignó el equivalente al 2 por ciento del monto sujeto a redistribución, es decir, un millón 821 mil 253.06 pesos.

El resto del financiamiento se repartió entre los siete partidos que ya contaban con prerrogativas, aplicando la fórmula establecida en la Constitución: el 30 por ciento de manera igualitaria y el 70 por ciento en proporción a la votación obtenida en la elección inmediata anterior de diputaciones locales.

Con esta redistribución, Morena será el partido que más recursos recibirá durante el periodo julio-diciembre, con 37 millones 57 mil 804.83 pesos. Le siguen el PRI con 10 millones 955 mil 724.81 pesos, el PAN con 10 millones 806 mil 613.96 pesos, Movimiento Ciudadano con 8 millones 495 mil 369.83 pesos, el Partido Sinaloense con 8 millones 128 mil 223.94 pesos, el Partido Verde Ecologista de México con 7 millones 901 mil 54.37 pesos y el Partido del Trabajo con 6 millones 625 mil 126.37 pesos.

Partido Paz y Somos México recibirán un millón 912 mil 316.32 pesos cada uno, al sumar los recursos destinados a actividades ordinarias y específicas.

En el caso de las actividades específicas, el IEES distribuirá 2 millones 731 mil 897.77 pesos entre los nueve partidos con derecho a financiamiento.

De ese monto, el 30 por ciento se repartirá de manera igualitaria y el 70 por ciento restante conforme a la votación obtenida por los partidos que participaron en la elección local anterior.

Durante la misma sesión, el Consejo General también recibió el informe previo de resultados de gestión 2026 del Órgano Interno de Control, en el que se reportan las principales acciones realizadas durante el primer semestre del año en materia de fiscalización, vigilancia y fortalecimiento de la eficiencia administrativa del organismo electoral.