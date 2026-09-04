$!IEES supervisa evento de Morena por visita de su presidenta nacional en Culiacán

Personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) se encuentra presente en el evento de Morena encabezado por su presidenta nacional, Ariadna Montiel, en Culiacán, luego de que el Partido Acción Nacional solicitara la intervención de Oficialía Electoral para certificar lo que ocurra durante el encuentro.

El representante del PAN ante el IEES, Edgardo Burgos,explicó que el personal del Instituto deberá levantar un acta circunstanciada sobre lo que suceda dentro y fuera del evento, incluyendo los asistentes, integrantes del presídium, materiales utilizados y lo expresado por los oradores.

Señaló que la solicitud de certificación surgió luego de observar algunas condiciones de ingreso al encuentro, entre ellas el retiro de teléfonos celulares a los asistentes y la petición de presentar credencial de elector para poder acceder.