$!Iglesia católica en Culiacán pide que diputados que votaron por despenalización del aborto no participen en sacramentos

Un legislador que haya votado a favor de la interrupción legal del embarazo no puede participar en los sacramentos católicos, como ser padrino o acompañante de otras personas que desean recibir los sacramentos, opinó la Diócesis de Culiacán, a través de la Comisión para la Vida, Familia y Juventud.

Mediante una carta firmada y difundida por el Padre Miguel Ángel Soto Gaxiola, se manifiesta el rechazo de la comunidad católica de la capital sinaloense hacia la decisión del Congreso del Estado.

“¿Cómo es posible, me comparten, que haya católicos que reciban la comunión o se digan participantes de nuestra fe, mientras al mismo tiempo promueven programas, políticas y legislaciones que violan la ley moral?, en particular ¿cómo es que un Diputado que aprueba el aborto participe en la misa y comulgue?”, puede leerse en la misiva dirigida a diputados y diputadas.

“Respondiendo a la pregunta, ¿puede un Diputado o cualquier persona que se profese católico, al tiempo que abiertamente coopera o legisla en contra de la vida, recibir la santa comunión? no, no puede acercarse a la comunión sacramental y no puede ser padrino o acompañante de otras personas que quieran recibir otros sacramentos como el bautismo”.

De acuerdo a la fe católica, los sacramentos son rituales para aceptar a Dios y recibir la vida divina. Los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la eucaristía; el resto son penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio.

“Por lo tanto, si a los señores y señoras Diputados bautizados católicos se les niega la comunión no es en lo absoluto una sanción eclesiástica, sino el reconocimiento del estado objetivamente indigno de una persona a recibir la sagrada comunión. De aquí que exhorto a los Diputados que se profesan católicos a ser coherentes con su fe, no deben renunciar a la responsabilidad personal de votar a conciencia argumentando que solo reciben instrucciones o indicaciones de cualquier instancia superior”, continúa la misiva.

El Padre Esteban Robles Sánchez, vocero de la Diócesis de Culiacán, precisó que esta manifestación no es una excomulgación de los legisladores, sino una invitación para que sean coherentes con su fe.