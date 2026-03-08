Iglesia destaca el papel de la mujer como pilar fundamental en la construcción de la sociedad

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la comunidad católica hizo un llamado a reconocer y visibilizar la trascendencia de la mujer en la edificación de una sociedad más justa, destacando que su labor es pieza clave.

Durante una reflexión compartida sobre el significado de esta fecha, el Padre Jaime Homero Portillo Gill, Rector de la Catedral de Culiacán, enfatizó que el 8 de marzo debe ser un espacio para el agradecimiento por las aportaciones de las mujeres en diversos roles, desde profesionistas y universitarias hasta aquellas dedicadas a los oficios, las labores domésticas y el cuidado de la familia.

“Creo que el 8 de marzo es un día para hacer visible la importancia que tiene la mujer en la construcción de una sociedad mejor”, compartió

Se subrayó que, ya sea en lugares muy visibles o en labores silenciosas, su contribución es extraordinaria.

Desde la perspectiva doctrinal, reafirmó que la Iglesia defiende la igualdad de dignidad entre mujeres y hombres basándose en la creencia de que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios.

También hizo hincapié en que varones y mujeres no deben verse como contrarios o enemigos, sino como seres complementarios necesarios para la construcción del bien común.

“Somos complementarios, construimos puntos para una sociedad mejor y somos necesarios todos”, señaló.

El padre compartió que la Iglesia ha sostenido históricamente que la identidad de cada individuo posee el mismo valor fundamental ante la creación.

La reflexión también abordó la figura de la mujer dentro de la historia de la fe, señalando que el cristianismo no podría entenderse sin la Virgen María, considerada la mujer más representativa en la historia de la iglesia.

Finalmente, se reconoció la presencia activa de las mujeres en la actualidad de las instituciones religiosas, donde continúan participando y ayudando en procesos de atención comunitaria, reafirmando que la historia de la fe es, en gran medida, una historia construida por manos femeninas.