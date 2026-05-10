$!Iglesia en Culiacán pide reconocer a las madres como reflejo del amor de Dios

CULIACÁN._ En el marco de las celebraciones por el 10 de mayo, la Iglesia Católica hizo un llamado en Culiacán a reconocer en las madres un reflejo del amor incondicional y auténtico de Dios, a la vez que manifestó su cercanía y oración por aquellas mujeres que atraviesan situaciones de dolor, particularmente las madres de desaparecidos en Sinaloa.

El Rector de la Catedral de Culiacán, Jaime Homero Portillo Gill, destacó el sufrimiento de las mujeres que tienen sus hijos enfermos, los que se encuentran lejos y, de manera muy especial, en las madres buscadoras de todo el estado.

“Hoy recordamos a las madres que tienen desaparecidos a sus hijos. Yo creo que son muchas las mujeres en nuestro Sinaloa, en nuestro Culiacán, que sufren a causa de la desaparición de sus hijos”, señaló el sacerdote.

Bajo la protección de Santa María de Guadalupe, se recordó que la figura de la madre es tan relevante que, según la tradición de los santos, incluso Dios quiso tener una.

También compartió que el cariño materno es uno de los sentimientos más genuinos que existen, caracterizado por una entrega total y sin reservas.

“La Iglesia hoy agradece a Dios por las mamás porque de alguna forma son un reflejo del amor de Dios entre nosotros”, indicó.