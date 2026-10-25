$!Iglesia en México pide colaborar en la búsqueda del sacerdote Clemente Morales Topete

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su solidaridad con la Diócesis de Culiacán ante la desaparición del sacerdote Clemente Morales Topete, quien fue visto por última vez el sábado 24 de octubre en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán, Sinaloa.

A través de un comunicado emitido este domingo 25 de octubre, la CEM informó que, de acuerdo con datos proporcionados por la Diócesis de Culiacán, el presbítero fue visto alrededor de las 16:00 horas, después de acudir a una consulta médica.

Ante la preocupación por su desaparición, la institución manifestó su cercanía con Jesús José Herrera Quiñónez, obispo de Culiacán; los sacerdotes de la diócesis; los familiares de Morales Topete, y la comunidad parroquial de Cristo Resucitado.

La Conferencia del Episcopado Mexicano también pidió a las autoridades correspondientes cumplir con su deber y colaborar en las labores para localizar al sacerdote.