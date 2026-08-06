Ignacio Mier descarta que señalamientos contra Rocha Moya afecten a Morena rumbo a 2027

El senador Moisés Ignacio Mier Velazco descartó que los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representen un costo político para Morena de cara a las elecciones de 2027.

Durante un encuentro con medios de comunicación después de su reunión con perfiles morenistas con aspiraciones por la gubernatura de Sinaloa, el legislador fue cuestionado sobre si la situación que enfrenta el mandatario estatal constituye una “mancha” para el movimiento o podría abrir espacios a la oposición en el próximo proceso electoral.

Mier respondió que no comparte esa percepción y defendió el principio de presunción de inocencia.

“No, yo no lo veo. Miren, hay principios básicos que tienen todos los seres humanos; en México está confirmado en nuestra legislación que quien acusa está obligado a probar”.

Al preguntarle si los señalamientos podrían traducirse en una pérdida de votos para Morena, el senador sostuvo que será la ciudadanía quien tome la decisión en las urnas y aseguró que el partido trabajará para mantener su respaldo.

“No, vamos a trabajar para que no suceda, pero será el pueblo el que define”, dijo.

Insistió además en que confía en el criterio de la población para valorar la situación del gobernador.

“El pueblo es sabio, la gente sabia”, expuso.

Las declaraciones del senador ocurren en medio del proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la coordinación estatal de la defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa rumbo al proceso electoral de 2027, en el que Mier funge como enlace de la dirigencia nacional.

El legislador reiteró que, por ahora, el partido se encuentra enfocado en la organización interna y evitó anticipar escenarios sobre las candidaturas, al tiempo que expresó su confianza en que Morena llegará fortalecido al próximo proceso electoral.

El gobernador electo en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia a principios de mayo debido a que el Gobierno de los Estados Unidos lo señalara junto a otros 9 funcionarios por presuntamente participar en una red política que favoreció el funcionamiento del crimen organizado.