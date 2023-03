CULIACÁN._ Don Ignacio luce una camisa a cuadros y un pantalón de vestir doblado, que deja al descubierto una prótesis.

Con una alcancía en una mano y una bolsa de paletas en la otra, ofrece su producto en una banca de la Avenida General Juan Carrasco, de lunes a domingo, en busca de unos pesos para comer.

Nueve años atrás, Ignacio Ayala Acedo sufrió un accidente automovilístico que dio como resultado la amputación de una de sus piernas, dificultando sus posibilidades de trabajar.

“Tuve un accidente vehicular, me volteé, iba a en la parte de atrás y me aplastó el pie, por eso lo perdí y ha pasado el tiempo, ya cumplí los 60 años y no consigo trabajo en ningún lado sin el pie”, explicó.

Desde siempre, don Ignacio ha sido un hombre trabajador, pues antes del accidente que cambiaría su vida, era propietario de un taxi y dueño de taquerías, pero el siniestro no solo se llevó una parte de él, sino también el éxito de sus negocios.

“Ya no podía trabajar igual y fracasé en los negocios, me acabé los ahorros, vino la pandemia y no tenía trabajo, pues está difícil sin un peso en la bolsa y me vine a vender paletas aquí al Centro”, recordó.