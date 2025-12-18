Ignora Congreso de Sinaloa llamado de activistas y expertos para abrir discusión sobre reforma de transparencia

Activistas y expertos en transparencia denunciaron que el Congreso del Estado de Sinaloa ignoró los llamados reiterados para abrir un proceso de discusión pública sobre la iniciativa de reforma en materia de transparencia, la cual fue aprobada de manera acelerada durante la sesión legislativa, sin haber sido incluida previamente en el orden del día.

Integrantes de organizaciones civiles señalaron que, desde hace meses, solicitaron apertura, mesas de trabajo y un ejercicio de parlamento abierto para analizar la propuesta impulsada por el Ejecutivo estatal, sin que el Poder Legislativo atendiera dichas peticiones.

Los expertos se manifestaron en la sesión del Congreso de Sinaloa para ser escuchados y escuchadas contra la iniciativa, sin embargo la sesión fue adelantada de último momento.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, expresó su rechazo a la aprobación del dictamen y cuestionó la forma en que se llevó a cabo el procedimiento legislativo.

“Estamos manifestándonos en contra de la aprobación que se acaba de dar de manera, pues, en un fast track por parte del Congreso”, señaló.

La activista Marlene León Fontes, de Iniciativa Sinaloa, indicó que la iniciativa fue votada sin previo aviso y sin permitir la participación de la sociedad civil.

“Se aprobó a las nueve de la mañana, diez de la mañana, sin siquiera haber estado en la orden del día. Nos parece lamentable porque desde hace meses estábamos pidiendo apertura, un congreso abierto, parlamento abierto y se nos ignoró”, afirmó.

León Fontes explicó que, pese a la existencia de otras propuestas ciudadanas para fortalecer el sistema de transparencia, el Congreso dio prioridad a la iniciativa enviada por el Gobernador del Estado.

“Contrario a ello, dieron prioridad a una iniciativa del gobernador para eliminarse ahí y quieren que todo lo demás pase a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas”, señaló.

Advirtió que dicha dependencia no cuenta con la capacidad institucional para absorber las facultades que actualmente ejerce el órgano garante.

“La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no tiene la capacidad para absorber estas facultades”, sostuvo.

De acuerdo con la activista, la reforma aprobada representa un retroceso en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

“Lo que estamos viendo es un retroceso nuestro en el proceso de la información pública, a la transparencia”, expresó.

León Fontes calificó como grave la decisión tomada por el Poder Legislativo y responsabilizó directamente a las y los diputados que votaron a favor del dictamen.

“Es gravísimo lo que están haciendo ahorita, en este momento, las diputadas y los diputados”, afirmó.

Organizaciones civiles han señalado que la desaparición del órgano garante implica que las resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales quedarán bajo control del propio gobierno, lo que elimina un contrapeso institucional y debilita la garantía de estos derechos.

Los activistas reiteraron que no se oponen a la mejora del sistema de transparencia, pero advirtieron que cualquier reforma debe partir de un diagnóstico técnico, una evaluación institucional y la participación de la sociedad civil, la academia y especialistas, lo cual no ocurrió en este caso.

Finalmente, hicieron un llamado a que el Congreso del Estado reconsidere el procedimiento legislativo utilizado y abra espacios reales de diálogo para discutir cambios estructurales que impactan derechos fundamentales de la ciudadanía.