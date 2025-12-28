Iliana Gisela espera a los Reyes Magos con el sueño de tener juegos de mesa y figuras de anime

CULIACÁN._ Cuando Iliana Gisela, de 13 años, no está en sus clases de secundaria, dedica su tiempo libre a la creación de manualidades y, con paciencia y detalle, elabora pulseras, collares y anillos, una actividad que disfruta realizar en su día a día.

“Me gusta hacer manualidades, por ejemplo las pulseras, collares, anillos”, señaló.

Este año, su petición para los Reyes Magos se centra en su afición por la cultura japonesa y los juegos de mesa, ya que Iliana se declara seguidora de series animadas originarias de Japón como Naruto, JoJo’s Bizarre Adventure y Attack on Titan, por lo que desea recibir figuras coleccionables de anime y el juego de mesa llamado Basta.

En su hogar, conformado por cuatro personas, convive principalmente con su papá y su hermano mayor, a quien quiere mucho y con quien se lleva apenas dos años de diferencia.

Mientras su mamá trabaja, ella pasa el tiempo estudiando y compartiendo con su grupo de cuatro amigos, entre los que destaca su amiga Milagro.

Al pensar en el futuro, la joven sueña con viajar mucho y aunque todavía no ha definido un país en específico, tiene la meta clara de conocer algún destino en el continente asiático.

“Quiero viajar mucho a algún país de Asia”, compartió.

Para este Día de Reyes, Iliana mantiene la esperanza de que Melchor, Gaspar y Baltasar reconozcan su creatividad y le entreguen los obsequios que tanto desea para seguir alimentando sus pasatiempos.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Sabuesos Guerreras”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia con la desaparición de un familiar.



PARTICIPE

Los donativos pueden entregarse en las oficinas de Noroeste Culiacán, ubicadas en Ángel Flores 282 Oriente, colonia Centro. La recepción estará abierta hasta días antes del Día de Reyes.