$!Iluminan la espera por los desaparecidos en Sinaloa en Palacio de Gobierno

CULIACÁN._ Cientos de veladoras iluminaron este sábado la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán, donde familias y el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C. recordaron a las personas desaparecidas. De acuerdo con María Isabel Cruz Bernal, este delito sigue lejos de resolverse, pues las cifras oficiales no reflejan todos los casos y las investigaciones de las desapariciones permanecen estancadas. Durante la velada, organizada previo al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las familias colocaron fichas de búsqueda, fotografías y nombres de personas que continúan sin ser localizadas.









Al centro de la explanada, al pie del asta bandera, colocaron un corazón rojo rodeado de veladoras, al que el colectivo Sabuesos Guerreras llamó “El corazón de la esperanza”. “Cada luz es un desaparecido y no queremos que se apague, mucho menos que continúen habiendo desaparecidos”, expresó Cruz Bernal. La activista señaló que existe una diferencia considerable entre los casos reconocidos por las autoridades y los que contabilizan los colectivos.









De acuerdo con Cruz Bernal, la Fiscalía General del Estado reconoce alrededor de 4 mil personas desaparecidas, mientras que las organizaciones estiman que la cifra se encuentra entre 6 mil 500 y casi 7 mil. La diferencia, explicó, está relacionada, entre otros factores, con las personas que no presentan una denuncia por temor o desconfianza hacia las autoridades. “Hay mucha gente que no quiere denunciar, le da miedo o simplemente llaman al 911 y les dicen que se esperen 72 horas para ver si regresa”, señaló.









Por ello, consideró que la situación no está mejorando. “Creo que en vez de avanzar estamos retrocediendo”, afirmó. Cruz Bernal también señaló que las desapariciones han afectado principalmente a personas jóvenes durante los últimos dos años, con casos de adolescentes de 14, 16 y 18 años de edad, además de mujeres de poco más de 20 años. La falta de confianza en las autoridades, añadió, también influye en que las familias decidan no acudir a denunciar. “Le tiene desconfianza a las autoridades y le tiene miedo a las autoridades”, sostuvo.











Cero en impartición de justicia Para las familias, el problema no termina cuando presentan una denuncia. Cruz Bernal afirmó que las investigaciones tampoco han avanzado en una parte de los expedientes. Como ejemplo, contó que recientemente realizaron una revisión de alrededor de 40 carpetas y encontraron que, después de un año, no existían avances en las investigaciones. “Nos dimos cuenta que a un año de no haber realizado esos expedientes, no hay absolutamente nada de investigación”, dijo.









Incluso, señaló que encontraron una carpeta con tres años de antigüedad que permanece prácticamente igual desde que se presentó la denuncia. “Hay una carpeta de tres años que así como tomaron la denuncia, así está. O sea, no hay absolutamente nada”, expresó. Ante la falta de avances, las propias familias han comenzado a señalar puntos de investigación y a insistir ante las autoridades para tratar de mover las carpetas. “Nosotros vamos metiendo puntos que queremos que haya de investigación para que la carpeta avance. De otra manera, no va a salirnos nada”, explicó.

Afirmó que la impartición de justicia para las víctimas es nula. “Si nos vamos en porcentaje, creo que nos damos un cero, porque no hay impartición de justicia, no hay investigación, no hay absolutamente nada”, sentenció. La activista reconoció que los elementos encargados de realizar investigaciones también enfrentan condiciones de inseguridad, pero consideró que eso no puede traducirse en la falta de respuestas para las familias. “Nosotros necesitamos respuestas que no las hay”, señaló.