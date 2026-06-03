Imala continúa buscando reactivar su economía tras bajas ventas por inseguridad: Síndico

A casi dos años del recrudecimiento de la violencia tanto en la zona rural como urbana de Culiacán, la sindicatura de Imala continúa enfrentando sus efectos económicos.

La disminución de visitantes provocó el cierre temporal de negocios y una caída en las ventas, reconoció el síndico Óscar Ernesto Gámiz Ochoa.

A su vez, señaló que actualmente buscan reactivar la actividad comercial mediante la promoción turística y eventos tradicionales.

El representante de la sindicatura admitió que la economía local ha resentido el impacto de la inseguridad, situación que ha llevado a muchos habitantes y visitantes a mantenerse alejados de la comunidad.

“La situación económica ha bajado un poco, la gente se ha estado manteniendo al margen, pero igual que en todos lados”, expresó.

Uno de los sectores más afectados ha sido el comercio local. Gámiz Ochoa informó que varios negocios ubicados en la plazuela de Imala cerraron debido a la baja afluencia de clientes y la disminución de ingresos.

“Muchos cerraron porque la verdad había poco ingreso”, comentó.

Sin embargo, señaló que algunos comerciantes han retomado actividades ante la necesidad de generar recursos para sus familias.

“Hay muchos que ya han abierto también, porque no ha habido otra forma de qué trabajar”, agregó.

Ante este panorama, indicó que trabaja con la dirección de Turismo municipal para impulsar acciones que permitan recuperar la llegada de visitantes a uno de los destinos tradicionales del municipio.

“Ahorita en eso estamos con turismo para reforzar un poco más el turismo, para que nos ayuden a jalar más gente para acá para Imala, ya que es un pueblo señorial y pues que nos visiten más las personas, que se animen más a venir a visitarnos”, indicó.

Como parte de esta estrategia, destacó la próxima realización del Festival del Raspado, evento que cada año atrae visitantes y representa una importante derrama económica para comerciantes y prestadores de servicios.

“Es el evento que genera muy buena economía para todos los puestos y ahorita es lo que estamos esperando”, señaló.

El síndico adelantó además que buscarán gestionar apoyos extraordinarios ante el Ayuntamiento de Culiacán para respaldar a habitantes de la sindicatura, recordando que durante el año pasado recibieron este tipo de ayuda en cheques de 5 mil pesos en dos ocasiones.

Pese a las afectaciones económicas, Gámiz Ochoa aseguró que no tienen registro de comunidades deshabitadas o desplazamientos masivos de familias a causa de la violencia.

Explicó que algunas personas salen temporalmente a buscar empleo en otros lugares, pero regresan los fines de semana para trabajar en sus negocios.

Asimismo, afirmó que actualmente la situación en la sindicatura es más tranquila y que elementos del Ejército mantienen recorridos constantes de vigilancia en la zona, aunque reconoció que no hay presencia permanente de la Policía Municipal en Imala.

“Son personas que van y vienen por la situación que le buscan por otras partes, pero los fines de semana trabajan aquí en los puestos y entre semana lo buscan por otro lado”.

“Policía municipal no hay ahorita. No en Imala. En varias sindicaturas no hay”.