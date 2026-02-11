Imelda Castro califica como ‘histórica’ la aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral

La aprobación unánime en el Senado de la República de la reforma constitucional que plantea reducir de manera gradual la jornada laboral, de 48 a 40 horas semanales, fue destacada por la Senadora sinaloense Imelda Castro Castro, al considerar que representa “un paso histórico a favor de la clase trabajadora”.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el pleno del Senado avaló en lo general, con 121 votos a favor de todas las fuerzas políticas, la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral.

Castro Castro señaló que la reforma busca garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores, al disminuir el tiempo de trabajo semanal, reducir el estrés, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, y mejorar la productividad.

“Hoy en el Senado de la República votamos una reforma que hace justicia a las personas trabajadoras de México, la que reduce gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales”, destacó la legisladora.

De acuerdo con el artículo tercero transitorio, la reducción de la jornada se aplicará de manera gradual: en 2026 se mantendrán las 48 horas semanales; en 2027 se reducirá a 46 horas; en 2028, a 44; en 2029, a 42, hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

La Senadora morenista subrayó el nivel de consenso alcanzado para concretar la reforma y recordó que forma parte de una serie de cambios en materia laboral, como la regulación del outsourcing, el aumento al salario mínimo, las vacaciones dignas y la denominada “Ley Silla”.

Asimismo, afirmó que la propuesta se construyó a partir de consultas, mesas de trabajo y foros con empleadores y trabajadores, además de contar con el respaldo de distintos grupos parlamentarios.

“Con ello se sigue trabajando en la esfera laboral, porque hay que recordar todas las demás reformas que hemos tenido: la desaparición del outsourcing, las vacaciones dignas, la Ley Silla, el incremento al salario mínimo, es un paquete de reformas que hablan de una evolución de los derechos sociales para los trabajadores y las trabajadoras de México”, subrayó.

La reforma, que se estima beneficiará a más de 13 millones de trabajadores en el País, fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.