Imelda Castro deja atrás el pasado y llama a construir el futuro de Sinaloa en su discurso como coordinadora de Morena

Al asumir la coordinación estatal de Morena para la Defensa de la Transformación en Sinaloa, Imelda Castro Castro planteó dejar atrás las disputas del pasado y concentrar los esfuerzos del movimiento en construir el futuro del Estado, al tiempo que reivindicó la defensa de la soberanía nacional.

Durante su mensaje tras recibir la constancia que la acredita como coordinadora, Castro Castro sostuvo que el principal desafío será trabajar para superar la situación que enfrenta Sinaloa y recuperar el rumbo de la transformación.

Lo anterior en un contexto en el que funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, entre ellos su ex compañero en el Senado y Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se encuentra señalado por Estados Unidos por presuntamente ser parte de una red política que favoreció al crimen organizado.

“Pero no vengo a hablar del pasado, sino de lo que viene para Sinaloa, para su futuro. El desafío mayor que nos convoca es construir la aurora de un nuevo amanecer. Sinaloa es mucho más grande que sus problemas actuales”, expresó.

La morenista destacó las fortalezas del Estado y aseguró que será su población el principal elemento para enfrentar los problemas actuales.

“Sinaloa es una tierra generosa, productiva y hermosa. Su gente es el valor, el activo y el mayor y la mayor fuerza para superar cualquier situación”, dijo.

Castro Castro también fijó una postura en materia de soberanía nacional, al retomar el planteamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que cualquier acusación internacional contra servidores públicos mexicanos debe ser atendida por las instituciones del País.

“Y como ha dicho nuestra Presidenta, cualquier acusación internacional sobre servidores públicos mexicanos debe investigarse y resolverse bajo nuestras leyes y nuestras instituciones. Defender nuestra soberanía no significa confrontarnos con nadie. Significa afirmar que las decisiones sobre México las tomamos las mexicanas y los mexicanos, Sinaloa decide el pueblo, no al injerencismo, sí a la defensa de la soberanía nacional”, estableció.

La nueva coordinadora estatal de Morena señaló que su responsabilidad al frente de esta estructura será contribuir a la prosperidad y la paz de Sinaloa, bajo los principios que dieron origen al movimiento.

“Voy a ser coordinadora para la defensa del Estado y nuestro pueblo, para contribuir a la prosperidad y la paz de Sinaloa. Como dijera el gran Gandhi, no hay camino para la paz, la paz es el camino.”

En su discurso, Castro Castro también llamó a reorganizar y fortalecer la estructura territorial de Morena de cara a los próximos retos políticos, con presencia en las comunidades y colonias del estado.

“Con serenidad, sensibilidad, firmeza y humildad, vamos a seguir caminando el estado del lado del pueblo para organizar todos nuestros esfuerzos para contribuir justamente a que tengamos un gran ejército de compañeras y compañeros en cada sección electoral, en cada cuadra, en cada calle, en cada casa”, dijo.

Convocó a militantes y simpatizantes a mantener la ruta de transformación iniciada en 2018 y sostuvo que su coordinación buscará poner las herramientas del movimiento al servicio de las causas de la población.

“Finalmente, quiero convocar a todas y todos los sinaloenses a todas y todos los miembros de este movimiento a continuar en la ruta trazada por el pueblo desde 2018 y conducida por Andrés Manuel y la Presidenta Sheinbaum. Por el bien de Sinaloa y de México, sigamos caminando hacia la utopía y la felicidad”, expuso.