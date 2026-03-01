$!Imelda Castro destaca resultados de gira presidencial en asambleas informativas

Durante este fin de semana, la legisladora Imelda Castro Castro, encabezó una serie de asambleas informativas en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Guamúchil con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y detallar los compromisos legislativos derivados de la gira presidencial, la cual incluyó paradas en Mazatlán, San Ignacio y Culiacán.

La senadora afirmó que la reciente gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum por Sinaloa reafirmó que el estado cuenta con una Presidenta de territorio y que el Gobierno Federal no se cruza de brazos ante los retos de la entidad.

En su encuentro en la Casa Ejidal de Quilá, en Culiacán, Castro Castro destacó que la modernización de los distritos de riego es una prioridad para recuperar el agua que actualmente se malgasta debido a una infraestructura vieja y obsoleta.

Explicó que este avance es posible gracias a las reformas que se han impulsado desde el Senado de la República para mejorar la infraestructura hidráulica.

“Tenemos que seguir con los demás distritos para recuperar el agua que se malgasta; se derrocha mucha agua por tener una infraestructura vieja, necesitamos modernizar la infraestructura hidráulica”, destacó Castro Castro.

Asimismo, la senadora señaló que la visita presidencial trajo resultados concretos en materias de salud pública, seguridad y educación, además de la entrega de tarjetas del Bienestar, lo que confirma que los programas sociales son ahora un derecho constitucional del pueblo.