Imelda Castro espera que Morena no acepte la intromisión del PAS en elecciones internas

CULIACÁN._ Que Morena no acepte la intromisión del PAS dentro de las elecciones internas, es lo que espera la Senadora Imelda Castro Castro, después de que se diera a conocer que se pudiera estar impugnando la elección de 14 delegados distritales por estar ligados al Partido Sinaloense.

“Es evidente que hay una violentación de la convocatoria, de la institucionalidad de Morena, evidentemente que todas las elecciones tienen su parte de la revisión, por eso está el sistema de medios de impugnación, todos los partidos tienen un sistema de medios de impugnación, y se ejerció ese derecho a la impugnación, y seguramente va a proceder, porque es evidente que estas personas participan en otro partido político, porque están en su padrón”, indicó.

“Sí, es un tema de filtros, pero también como te digo, si alguien tiene la decisión de entrometerse en la vida de otro partido político, pues lo intentan, o sea, independientemente de que haya filtros o no, lo intentan, pero ahí es el partido el que decide si acepta esa intromisión o no, en este caso yo espero que Morena no acepte esa intromisión”.

La legisladora destacó que la intromisión de otro partido dentro de Morena es una decisión del mismo Partido Sinaloense, porque registró a personas y las votó, por lo que fue una decisión que estuvo al margen del primer partido.

Explicó que lo que estuvo totalmente abierto fue la votación, la afiliación de personas al momento de votar, y esa parte sí, de acuerdo a la convocatoria está abierta.

“Hubo una impugnación pues porque hubo una intromisión, una participación de personas de otros partidos políticos que en este caso del partido local, que no podían ser electos porque debieron haber renunciado a su militancia para poder ser electos como dirigentes, porque lo que se nombró en esas elecciones fueron dirigentes del partido, en donde la asamblea nombrará los comités ejecutivos estatales, el comité ejecutivo nacional, los consejos estatales, etcétera”, comentó.

A nivel local, el delegado de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, informó que será este miércoles cuando se den a conocer la nueva lista de los 70 delegados y delegadas electos, tras la impugnación de al menos 14, por comprobarse que no tienen trayectoria dentro del partido y estar ligados al PAS.