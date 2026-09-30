Imelda Castro, Gerardo Vargas, Estrella Palacios, Tere Guerra, Graciela Domínguez y Omar López, en ese orden en encuesta de Morena

Imelda Castro Castro ocupó el primer lugar en la encuesta interna de Morena utilizada para definir a su coordinadora estatal rumbo al proceso electoral de 2027 en Sinaloa, seguida por Gerardo Vargas Landeros, Estrella Palacios Domínguez, María Teresa Guerra Ochoa, Graciela Domínguez Nava y Omar López Campos.

Los resultados fueron hechos públicos por Morena y corresponden a una medición en la que fueron evaluados seis perfiles para definir quién encabezaría los trabajos del partido en Sinaloa rumbo a los comicios de 2027.

El ejercicio midió conocimiento del personaje, opinión positiva, honestidad, cercanía, conocimiento del estado, cumplimiento, percepción como buen candidato, intención de voto y preferencia como candidato de Morena, PT y PVEM.

De acuerdo con la tabla difundida por el partido, Imelda Castro obtuvo el mayor nivel de conocimiento, con 56.5 por ciento, además de 23.7 por ciento de opinión positiva, 18.5 por ciento en honestidad, 21.3 por ciento en cercanía, 25.6 por ciento en conocimiento del estado y 15.8 por ciento en cumplimiento.

En la percepción sobre quién sería un buen candidato registró 27.6 por ciento; en intención de voto alcanzó 25.5 por ciento y en la pregunta sobre preferencia como candidata de Morena, PT y PVEM obtuvo 26 por ciento.

Con la ponderación establecida por el propio partido para los atributos evaluados, Castro obtuvo un puntaje final de 10.

El segundo lugar correspondió a Gerardo Vargas Landeros, quien registró 45.7 por ciento de conocimiento; en tercer lugar quedó Estrella Palacios Domínguez, con 32.7 por ciento; en cuarto, María Teresa Guerra Ochoa, con 29.4 por ciento; en quinto, Graciela Domínguez Nava, con 24.3 por ciento; y en sexto, Omar López Campos, con 13.5 por ciento.

¿Quiénes eran los seis perfiles?

Imelda Castro Castro es senadora con licencia y cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en la izquierda sinaloense. Fue integrante de El Barzón, militante y dirigente estatal del PRD, regidora de Culiacán, diputada local en dos ocasiones y funcionaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En 2017 se incorporó a Morena y fue electa senadora en 2018, cargo para el que fue reelecta en 2024. En junio de 2026 solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena.

Posteriormente, el partido la designó como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, con lo que quedó al frente de los trabajos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027. La designación de coordinadores estatales es una etapa previa a las candidaturas formales.

Gerardo Vargas Landeros fue Presidente Municipal de Ahome y Secretario General de Gobierno durante la administración de Mario López Valdez. En 2021 participó en el proceso interno de Morena por la candidatura a la Gubernatura, que finalmente obtuvo Rubén Rocha Moya.

Estrella Palacios Domínguez es Presidenta Municipal de Mazatlán. Antes de llegar a la Alcaldía fue subsecretaria de Promoción y Operación Turística y posteriormente Secretaria de Turismo de Sinaloa durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya.

María Teresa Guerra Ochoa es Diputada local con licencia y fue presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y coordinadora de la bancada de Morena durante la actual Legislatura. En junio solicitó licencia para participar en el proceso interno del partido.

Graciela Domínguez Nava fue Diputada local y federal y Secretaria de Educación Pública y Cultura durante el Gobierno de Rocha Moya. Participó inicialmente en el proceso interno de Morena, pero quedó fuera después de que el Congreso de Sinaloa la designara gobernadora interina.

Omar López Campos fue Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa y es suplente del Senador Enrique Inzunza. Tras la licencia solicitada por Inzunza, asumió el escaño en el Senado y también participó en el proceso interno de Morena.

El partido ya definió a Castro Castro como su coordinadora estatal en Sinaloa rumbo a 2027. La candidatura formal a la gubernatura corresponde a una etapa posterior del proceso electoral.