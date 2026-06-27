$!Imelda Castro llega entre simpatizantes a registrarse en el proceso interno de Morena en Sinaloa

Entre consignas de simpatizantes, la Senadora con licencia Imelda Castro Castro llegó la tarde de este sábado al World Trade Center, en Ciudad de México, para registrarse en el proceso interno de Morena que definirá la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional Sinaloa.

Castro Castro caminó hacia la sede del registro en medio de porras y pancartas con mensajes de apoyo en el arranque de la jornada de inscripciones.