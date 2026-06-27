Culiacán
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Proceso

Imelda Castro llega entre simpatizantes a registrarse en el proceso interno de Morena en Sinaloa

La senadora con licencia arribó al World Trade Center acompañada de decenas de personas para formalizar su inscripción en el proceso interno del partido
Daniela Flores |
27/06/2026 08:37
27/06/2026 08:37

Entre consignas de simpatizantes, la Senadora con licencia Imelda Castro Castro llegó la tarde de este sábado al World Trade Center, en Ciudad de México, para registrarse en el proceso interno de Morena que definirá la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional Sinaloa.

Castro Castro caminó hacia la sede del registro en medio de porras y pancartas con mensajes de apoyo en el arranque de la jornada de inscripciones.

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Este sábado, el World Trade Center es sede del registro de las y los aspirantes que participarán en el proceso interno del partido en Sinaloa, posición que perfila al eventual candidato o candidata a la Gubernatura en las elecciones de 2027.

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