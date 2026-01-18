Imelda Castro niega actos anticipados de campaña tras denuncias ante el IEES

CULIACÁN._ Tras denuncias presentadas en su contra por Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Senadora Imelda Castro Castro negó estar incurriendo en actos de campaña anticipada.

Aseguró que sus actividades públicas corresponden a labores de rendición de cuentas, las cuales ha realizado de manera constante durante su trayectoria como legisladora de Morena.

“El concepto de campaña anticipada es eso, un concepto constitucional y un concepto de la ley electoral que tiene los requisitos para que se convierta en tal. Entonces, nadie estamos ahorita en ese supuesto de campaña anticipada”, aseguró.

La Senadora sinaloense explicó que su presencia en asambleas y encuentros ciudadanos tiene como finalidad la entrega de la gaceta informativa del último periodo ordinario de sesiones del Senado, concluido el pasado 15 de diciembre, y adelantó que a partir de mayo se distribuirá la correspondiente al periodo que finalizará el 30 de abril.

Señaló que este ejercicio se ha llevado a cabo de forma regular y no constituye promoción electoral.

“Yo vengo a esta asamblea aquí para entregarles la gaceta informativa del último periodo ordinario de sesiones... toda la vida lo he hecho siendo legisladora”, afirmó.

Castro Castro indicó que ya respondió a las tres denuncias interpuestas: dos por Movimiento Ciudadano y una por el PAN.

Añadió que, por tratarse de un asunto jurídico, se reservará cualquier opinión hasta que el órgano electoral emita una resolución.

La Senadora indicó, además, que cuenta con asesoría legal y que será respetuosa del proceso institucional.

“Yo ya respondí mis argumentos, tengo abogados que me están apoyando en eso y cuando el órgano electoral resuelva, pues yo puedo tener una postura porque la jurídica ya la estoy teniendo... entonces, no quiero faltarle al respeto al órgano electoral que va a resolver en tal o cual sentido”, apuntó.