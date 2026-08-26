Imelda Castro pide a Inzunza solicitar licencia y dejar el fuero

La senadora con licencia y coordinadora de Morena en Sinaloa, Imelda Castro Castro, consideró que su ex compañero de fórmula al Senado de la República, Enrique Inzunza Cázarez, debió solicitar licencia desde hace más de 100 días para enfrentar las investigaciones correspondientes sin contar con fuero constitucional.

Ante medios de comunicación en la Ciudad de México, Castro Castro cuestionó que Inzunza Cázarez continúe en el cargo de senador y planteó que debe separarse del mismo para que las investigaciones puedan realizarse sin la protección del fuero.

“Yo creo que él debió haber pedido licencia desde hace más de 100 días. Como dice el dicho, el que nada debe nada teme. ¿Por qué aferrarse al fuero constitucional? Entonces debe de pedir licencia”, declaró.

Las declaraciones de la legisladora se producen luego de que Inzunza Cázarez anunció este miércoles 26 de agosto su separación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, aunque continuará ejerciendo su labor legislativa como senador independiente.

Castro Castro e Inzunza Cázarez fueron compañeros de fórmula de Morena para el Senado en las elecciones de 2024, cuando ambos obtuvieron sus escaños como representantes de Sinaloa.

La senadora con licencia sostuvo que la salida de Inzunza Cazárez del grupo parlamentario no sustituye la solicitud de licencia al cargo, al considerar que esta medida permitiría que las investigaciones correspondientes se desarrollen sin que el legislador mantenga el fuero constitucional.