Imelda Castro pide analizar solicitudes de extradición conforme a la ley y rechaza injerencismo

La Senadora de la República, Imelda Castro Castro, fijó postura ante las solicitudes de extradición que pesan sobre el Gobernador de Sinaloa y otros servidores públicos, señalando que estas deberán analizarse bajo el marco de la legislación vigente en México.

A través de un desplegado, la legisladora indicó que el proceso debe apegarse a lo establecido en la Ley de Extradición Internacional, tal como lo ha señalado la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Ante las solicitudes de extradición que recaen en el Gobernador de Sinaloa y otros servidores públicos de nuestro Estado por parte del Gobierno de Estados Unidos, me permito expresar que ello deberá ser analizado bajo el marco normativo vigente de la Ley de Extradición Internacional”, expresó.

Asimismo, destacó el papel de la Fiscalía General de la República en este tipo de procedimientos, al precisar que será la instancia encargada de revisar la documentación correspondiente.

“La Fiscalía General de la República también ha sido muy clara en sus atribuciones, indicando que la documentación será tratada a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, con el propósito de establecer con toda precisión si existen los elementos probatorios sobre su viabilidad”, señaló.

Subrayó que la defensa de la soberanía nacional es un principio fundamental del Estado mexicano, por lo que manifestó su respaldo a las instituciones encargadas del proceso.

“La defensa de la soberanía nacional es un valor innegociable del Gobierno de México, por ello, refrendamos nuestra confianza en la Fiscalía General de la República”, indicó.

Imelda Castro Castro rechazó cualquier tipo de injerencia extranjera en asuntos internos del país y reiteró la postura del Gobierno federal.

“Rechazamos todo injerencismo en nuestra vida nacional y ratificamos nuestra vocación juarista: el respeto al derecho ajeno, es la paz. Como lo ha dicho nuestra Presidenta, verdad, justicia y defensa de la soberanía”, concluyó.