Imelda Castro recorrerá los 20 consejos municipales de Morena en Sinaloa

Imelda Castro Castro anunció que realizará recorridos por los 20 consejos municipales de Morena en Sinaloa, como parte de las actividades que desarrolla como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

La también Senadora con licencia informó que los recorridos comenzarán por Badiraguato, Ahome, El Fuerte y Choix, donde sostendrá reuniones con integrantes de la estructura partidista.

Explicó que los encuentros incluirán a representantes seccionales y a los presidentes y presidentas de los consejos municipales de Morena, a quienes consideró parte de la base del partido en Sinaloa.

“Esa es con la que me voy a reunir y hasta que terminemos son como tres cuatro fines de semana y ya terminamos los 20 consejos municipales, y después vamos a tener reunión con las rutas de los coordinadores territoriales”, señaló.

Castro Castro dijo que estas actividades forman parte de su trabajo para mantener la unidad de Morena y del movimiento de la Cuarta Transformación en Sinaloa, además de continuar la coordinación con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

También destacó los anuncios realizados por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente visita a Sinaloa, particularmente los relacionados con el campo, educación, salud y energía eléctrica.

Entre ellos mencionó la ampliación por un mes del subsidio a la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad, el combate al camarón ilegal, los compromisos para la comercialización del maíz y otros granos, así como la construcción de 20 nuevas preparatorias.

También señaló el anuncio de 400 consultorios gratuitos con sus respectivas farmacias y medicamentos, además del programa Jóvenes Unen al Barrio.

“Son anuncios buenísimos: lo de ampliar un mes el subsidio a la tarifa de la CFE, que son más de 500 millones de pesos; el tema del camarón ilegal; obviamente el compromiso del maíz, de la comercialización de granos en general; el tema de las 20 nuevas preparatorias; los 400 consultorios gratuitos con sus respectivas farmacias también con medicamentos gratuitos y más de 5000 mil beneficiados del programa Jóvenes Unen al Barrio”, expresó.