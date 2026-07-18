Imelda Castro se deslinda de encuestas telefónicas realizadas a su nombre

CULIACÁN._ En una asamblea informativa, la Senadora con licencia, Imelda Castro Castro, se deslindó de las llamadas telefónicas que se han estado realizando con encuestas a su nombre.

La aspirante a la candidatura de Morena a la Gubernatura de Sinaloa fue enfática al negar cualquier vínculo con estas acciones, asegurando que ni ella ni su equipo de trabajo están detrás de dichas llamadas.

“A mí me ha sorprendido también eso, yo no sé quién lo está haciendo, pero no somos nosotros”, afirmó Castro Castro.

En cuanto al panorama político estatal, la Senadora se pronunció sobre las versiones que circulan acerca de un posible regreso de Rubén Rocha Moya a la Gubernatura.

Al respecto, recordó que la separación del cargo mediante una licencia fue una decisión voluntaria tomada por el Mandatario estatal para facilitar el curso de diversas investigaciones.

“Es un tema de voluntad de él, porque así como fue voluntaria su licencia para facilitar las investigaciones, pues igualmente él puede regresar en el momento que quiera en lo jurídico”, expresó.

Bajo esa misma lógica, Castro Castro señaló que la reincorporación de Rocha Moya a sus funciones depende primordialmente de su propia voluntad.

Finalmente, sugirió que la evaluación del costo político sobre el regreso del Gobernador con licencia debería pasar por un análisis de la opinión pública general, posiblemente a través de una encuesta, ya que las percepciones individuales pueden no representar el sentir de la ciudadanía en su conjunto.