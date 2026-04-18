$!Imelda Castro se deslinda de propaganda con su nombre en Sinaloa

Luego de la aparición de pintas con la leyenda “#EsImelda” en distintos puntos de Culiacán, la Senadora de Morena por Sinaloa, Imelda Castro Castro, se deslindó de estos mensajes y aseguró que no forman parte de su actividad.
Cuestionada sobre estas pintas, la legisladora afirmó que no tiene relación con su elaboración y que su trabajo se centra en recorrer colonias y comunidades para informar sobre sus actividades en el Senado.
“Yo no lo estoy haciendo y el equipo de nosotros está trabajando en las asambleas porque es parte de nuestra responsabilidad y me tengo que deslindar de todo lo bueno y lo malo que esté pasando en torno a mí”, declaró.
En ese sentido, señaló que su labor actual consiste en rendir cuentas a la ciudadanía.
Las pintas, realizadas principalmente en color rojo sobre bardas, incluyen frases como “#EsImelda” en zonas visibles del Centro de Culiacán, así como en sindicaturas.
Sobre si este tipo de mensajes son válidos, Castro Castro consideró que corresponde a otros actores, como sus opositores, demostrar si existe alguna irregularidad.
Además, aseguró que no está enterada de muchas de las acciones que se realizan en torno a su figura.
“Hay cosas que se están haciendo que yo no estoy enterada, de verdad se los digo, muchas cosas, veo un montón de columnas a favor, veo un montón de columnas en contra. Entonces, eso es la responsabilidad”, expresó.
La Senadora también negó que haya dado alguna indicación para realizar estas pintas y reiteró que no forman parte de su estrategia de trabajo.
“No, yo lo único que estoy haciendo es yendo a las colonias y comunidades a rendir cuentas”.
Esta situación ocurre en medio de un historial de denuncias iniciadas desde noviembre de 2025, cuando el PAN acusó a la legisladora de presuntos actos anticipados, promoción personalizada y uso indebido de recursos.
Aunque el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa desechó inicialmente los señalamientos, el partido impugnó la decisión en marzo. Posteriormente, el 10 de abril, el Tribunal Electoral del Estado revocó ese fallo y ordenó una investigación más exhaustiva.
A la par, el pasado 7 de abril, el PAN interpuso una segunda queja por hechos similares.
En este contexto, este viernes, el representante legal del PAN, Edgardo Burgos Marentes, afirmó que nuevamente detectaron la colocación de publicidad atribuida a la Senadora.