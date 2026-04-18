$!Imelda Castro se deslinda de propaganda con su nombre en Sinaloa

Luego de la aparición de pintas con la leyenda “#EsImelda” en distintos puntos de Culiacán, la Senadora de Morena por Sinaloa, Imelda Castro Castro, se deslindó de estos mensajes y aseguró que no forman parte de su actividad. Cuestionada sobre estas pintas, la legisladora afirmó que no tiene relación con su elaboración y que su trabajo se centra en recorrer colonias y comunidades para informar sobre sus actividades en el Senado. “Yo no lo estoy haciendo y el equipo de nosotros está trabajando en las asambleas porque es parte de nuestra responsabilidad y me tengo que deslindar de todo lo bueno y lo malo que esté pasando en torno a mí”, declaró.





En ese sentido, señaló que su labor actual consiste en rendir cuentas a la ciudadanía. Las pintas, realizadas principalmente en color rojo sobre bardas, incluyen frases como “#EsImelda” en zonas visibles del Centro de Culiacán, así como en sindicaturas. Sobre si este tipo de mensajes son válidos, Castro Castro consideró que corresponde a otros actores, como sus opositores, demostrar si existe alguna irregularidad. Además, aseguró que no está enterada de muchas de las acciones que se realizan en torno a su figura. “Hay cosas que se están haciendo que yo no estoy enterada, de verdad se los digo, muchas cosas, veo un montón de columnas a favor, veo un montón de columnas en contra. Entonces, eso es la responsabilidad”, expresó. La Senadora también negó que haya dado alguna indicación para realizar estas pintas y reiteró que no forman parte de su estrategia de trabajo. “No, yo lo único que estoy haciendo es yendo a las colonias y comunidades a rendir cuentas”.



