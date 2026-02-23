Impacto por bloqueos carreteros en el sur de Sinaloa fue menor, afirma Rocha Moya

El Gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que los bloqueos carreteros registrados en el sur de Sinaloa tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tuvieron un impacto menor y fueron atendidos de manera oportuna por las autoridades.

“Ayer efectivamente hubo un impacto menor, pero un impacto, en Escuinapa y en Villa Unión, ahí lo que tardamos fue en retirar dos vehículos que se incendiaron. Teniendo las grúas y todo eso no hay chófer que se anime a ir a prestar el servicio y nos tardamos un poco pero ahí se estuvo atendiendo desde temprano”, declaró.

De acuerdo con lo expresado, las afectaciones se concentraron en Escuinapa y en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, donde fueron incendiados dos vehículos para bloquear vialidades.

El retiro de las unidades tomó más tiempo debido a la falta de operadores de grúas que aceptaran acudir inicialmente al sitio.

Rocha Moya indicó que durante la jornada mantuvo comunicación permanente con mandos militares y de seguridad pública como parte del operativo implementado en la entidad.

“Quiero decirles que yo estuve en conexión con el operativo que se montó en todo el estado, se llama operativo escudo, estuvo el ejército y estuve en coordinación directa con el general Ávila que es el comandante de la Tercera Región Militar y con el general Soto que es el comandante de la Novena y también con Schazarino, que es el Secretario de Seguridad Pública que me estuvo pasando información permanente de lo que estaba ocurriendo y para dar auxilio y para atender unas cosas”, expresó.

El Gobernador también señaló que se brindó acompañamiento a periodistas que manifestaron preocupación en Villa Unión.

“Hubo periodistas que me pidieron, del periódico mismo, que estuviéramos cerca de ahí porque estábamos en un momento que tenían miedo en Villa Unión, mandamos cuidarlos, ellos dijeron ahorita no espérenos tantito, pero finalmente se les dio acompañamiento a Mazatlán”, agregó.

Las autoridades estatales informaron que el operativo de seguridad se mantuvo activo en coordinación con el Ejército y corporaciones estatales para atender los hechos y restablecer la circulación en las zonas afectadas.