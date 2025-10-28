$!Imparten clase de automaquillaje que promueve la sororidad en la lucha contra el cáncer de mama

“Este curso simboliza mucho para mí. Más que un espacio de aprendizaje, es un espacio para reconectarnos con nosotras mismas, para sanar desde adentro”, expresó Herrera Aispuro.

Durante su intervención, Mar Herrera agradeció el apoyo de las autoridades y la presencia de las mujeres asistentes, al compartir que el maquillaje se convirtió para ella en un refugio y una terapia que le permitió mantenerse conectada con la vida.

CULIACÁN._ La maquillista profesional Maricela Herrera Aispuro, ejemplo de resiliencia y sensibilidad en la lucha contra el cáncer de mama, impartió una clase gratuita de automaquillaje, “Que tu fuerza sea más grande que tu miedo”, que fue dirigido a 42 mujeres.

Al inicio de la clase, la instructora invitó a las participantes a enfocarse no solo en su imagen exterior, sino también en su bienestar interior, cuidando sus emociones y entornos para mantener una actitud positiva ante los retos de la vida.

Como principal recomendación, destacó la importancia de hidratar la piel antes de aplicar cualquier maquillaje, además de compartir diversos consejos prácticos para realzar la belleza natural.

El taller, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal en coordinación con el Sistema DIF Bienestar Culiacán, fue más que una clase: representó un acto de sororidad y fortaleza, donde las mujeres que han enfrentado el cáncer se convirtieron en fuente de inspiración, señaló la titular de SEDECOM, Janet Faviola Tostado Noriega.

“Qué mayor orgullo que Mar las esté representando, al igual que Eliza; ambas son ejemplo de resistencia, de unión y de que ustedes no están solas”, resaltó la funcionaria municipal.

Tostado Noriega subrayó que la mejor forma de continuar con las acciones de prevención y lucha contra el cáncer es hacerlo con la fuerza y resiliencia de las mujeres culiacanenses.

Al finalizar la sesión, la presidenta del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, entregó un reconocimiento a Mar Herrera, así como cuatro kits de belleza a mujeres que actualmente se encuentran en proceso de lucha contra el cáncer de mama.