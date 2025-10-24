Impartirán en Culiacán clase de automaquillaje como apoyo emocional a mujeres que enfrentan o superaron el cáncer de mama

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el Ayuntamiento de Culiacán anunció una clase gratuita de automaquillaje dirigida a mujeres que actualmente están en tratamiento o que han superado esta enfermedad, con el objetivo de brindarles herramientas de autocuidado y apoyo emocional.

La capacitación se realizará el próximo martes 28 de octubre a las 11:00 horas en el Teatro MIA, y será impartida por Mar Herrera, maquillista profesional quien compartirá su testimonio y técnicas de maquillaje como una forma de fortalecer la autoestima y el amor propio.

“Les quiero comentar a todas las personas, a todas las mujeres que están pasando este proceso que no están solas, que así como yo he tenido una actitud positiva en el proceso, todo se puede lograr, es muy importante sentirse apapachada”, expresó Herrera durante la rueda de prensa.

Al evento asistió la directora del Voluntariado del DIF Bienestar, Bianca Cárdenas y la directora de Fomento Económico para la Mujer, Grecia Mirleth Aguilar González.

“Hoy queremos mandar un mensaje muy claro. La prevención salva vidas y no solo en octubre. La prevención debe ser los 365 días del año, autoexplorarse, acudir a revisiones médicas y hablar abiertamente de este tema puede hacer la diferencia”, señaló Aguilar González.

El registro para participar se puede realizar a través de las páginas oficiales de DIF Bienestar y Fomento Económico para la Mujer.

El cupo será limitado a 40 participantes y se recomienda llevar su propio kit de maquillaje.

Grecia Aguilar destacó que la clase busca recordar que la lucha contra el cáncer de mama no termina con el tratamiento, sino que continúa en la reconstrucción emocional y la confianza personal.

“Este evento es un recordatorio de que la lucha contra el cáncer de mama es de todas y todos, que cuando una mujer lucha, una comunidad entera lucha con ella”.