‘Imperarán la verdad y la justicia’, dice Juan de Dios Gámez tras citatorio de la FGR

El Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá al llamado con la confianza de haber actuado con legalidad.

A través de una publicación en redes sociales, señaló que fue notificado la mañana de este sábado para comparecer ante el Ministerio Público Federal.

Gámez Mendívil afirmó que atenderá el requerimiento “con la absoluta certeza” de haber actuado siempre con responsabilidad como servidor público.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta @Claudiashein”, escribió.

El Alcalde con licencia también expresó confianza en las instituciones mexicanas.

“Tengo confianza en que imperarán la verdad y la justicia”, afirmó.

Horas antes, la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la FGR a autoridades de Sinaloa y Chihuahua corresponden a comparecencias en calidad de testigos.

Gámez Mendívil fue incluido en la acusación presentada el pasado 29 de abril en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.