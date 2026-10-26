Implementa Salud programa preventivo de atención médica en penales de Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa implementó un programa de atención médica preventiva en los centros penitenciarios del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, informó el Secretario Cuitláhuac González Galindo.

Explicó que las jornadas médicas buscan detectar enfermedades entre las personas privadas de la libertad y proporcionarles atención.

“Se inició un nuevo programa con la Secretaría de Seguridad Pública, donde se está atendiendo, se están yendo los programas preventivos a las unidades estas a las cárceles. Van y están haciendo un análisis, están atendiendo pacientes”, declaró.

González Galindo reconoció que en los centros penitenciarios pueden presentarse enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, debido a la concentración de personas en estos espacios.

“Creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos en las penitenciarías por el número de pacientes es que puede haber infecciones como por ejemplo, puede ser tuberculosis por tanta gente que puede haber ahí”, señaló.

Cuestionado sobre cuántas personas privadas de la libertad padecen alguna enfermedad, el secretario indicó que todavía no dispone de cifras para dimensionar la situación.

“No, no te podría dar una cifra, ni un estimado, porque debemos tener como dos meses aproximadamente que se están haciendo esas actividades”, respondió.

Las personas diagnosticadas reciben tratamiento, explicó, y quienes requieren una intervención quirúrgica son trasladadas a hospitales mediante protocolos establecidos.

“De hecho ya las jurisdicciones sanitarias están muy atentas en ese sentido y aquellos pacientes que se diagnostican de una enfermedad se da el tratamiento de manera directa y aquellos que requieren algún procedimiento quirúrgico mediante protocolos bien determinados, se llevan y se trasladan a hospitales”, indicó.

Añadió que las acciones de atención en los penales incluyen campañas de vacunación, prevención de adicciones y atención emocional.

“Estamos llevando las campañas de vacunación, se llevan a cabo las campañas todavía de atención, de programas de prevención de adicciones, también van y se atienden, van los programas también de atención de ayuda emocional”, expresó.

González Galindo agregó que también se solicita atención psiquiátrica cuando las condiciones de los pacientes lo requieren.

Respecto a los fallecimientos de internos por enfermedades, el secretario confirmó que estos casos se presentan y explicó que las actas correspondientes son revisadas por las autoridades sanitarias.

“Sí se dan casos de personas que por enfermedades fallecen, claro que se dan y ellos obviamente tienen que llenar un acta, esa acta nosotros la revisamos y se evalúan y se dictaminan”, manifestó.