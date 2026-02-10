$!Implementan la modalidad de pago híbrida en clínicas de la Facultad de Odontología

“Y de clínicas, estábamos en una modalidad en donde nosotros llevábamos nuestros propios materiales, y, entonces, pues, no pagábamos como tal los servicios que nosotros dábamos a los pacientes; a veces ni siquiera les cobrábamos a los pacientes”, señaló una estudiante que solicitó el anonimato para no tener repercusiones en la escuela.

Durante el primer semestre del ciclo escolar 2025-2026 estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAS se manifestaron contra el proceso de acreditación de materias clínicas incluidas en el plan de estudios vigente de la Universidad, entre las demandas se encuentra el cobro de lo que denominan como “derecho a clínica”, el mantenimiento de la torre donde desenvuelven las prácticas, la accesibilidad y modelo en el proceso de pago, así como la transparencia de los cargos referentes al uso de los insumos.

Tras las críticas y manifestaciones por parte de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue implementada la modalidad de pago híbrida para que puedan acceder a dichos servicios.

Si bien las materias clínicas siempre han representado un gasto que recae en sus estudiantes, las modalidades en las cuales sucedían se han modificado.

La estudiante que cursa actualmente el octavo semestre en la Facultad de Odontología expresó que en anteriores semestres no se pagaba un “derecho a clínica”, sino que se pagaba el procedimiento a realizar según lo que dictaba el programa educativo.

La modalidad de pago híbrida consiste en que los estudiantes puedan pagar el semestre completo para utilizar la clínica o pagos unitarios de acuerdo con los tratamientos que realizarán para sus prácticas.

Los precios de los procedimientos se encuentran publicados en el primer piso de la torre clínica, frente a la ventanilla de cobro; los precios van desde los 30 pesos por una hoja de bisturí hasta los mil 400 pesos por prótesis removibles, inversiones que se dirigen a la atención de un solo paciente, al cual no siempre se le cobra, ya que son prácticas de estudiantes; se añade que estas cifras no incluyen trabajo de laboratorio.

“Entonces, si no pagábamos la cuota, que eran 600 pesos por clínica, no podíamos entrar a la... no podíamos atender pacientes, pues. Teníamos que entregar un recibo ahí en farmacia de que pagamos la clínica, y de ahí podíamos atender”, añadió.

La preocupación de los estudiantes se aborda desde el claro rendimiento máximo de sus recursos disponibles para la acreditación de sus materias clínicas, que durante el semestre pueden llevar de dos a tres.

Además de contar con materias de esta naturaleza, los estudiantes cursan laboratorios en los cuales necesitan suministros que corren por su cuenta.

“Usábamos como que los mismos materiales en las clínicas, se podría decir, pero, este, yo pensé que nos dijeran que iba a ser así la modalidad, de que, porque primero nos habían dicho que teníamos que pagar a fuerzas al tratamiento, y nosotros, por ejemplo, en endodoncia, ya teníamos todos los materiales que íbamos a utilizar, porque, primeramente, un semestre anterior en la en el semestre teórico, este, pues cursamos laboratorios y todo eso”, expresó otro estudiante.

“Entonces, si nosotros nos ponían obligatorio pagar los tratamientos, iba a haber un gasto doble, porque entre que los instrumentos y todo eso, sí, fácil gastamos como unos 5 mil, 6 mil pesos”.

Los cirujanos dentistas en formación expresaron que durante el presente semestre y tras movilizaciones por la búsqueda de mejores condiciones tanto en calidad educativa como económicas, se optó por una operación híbrida, donde los estudiantes podrían seleccionar ya sea el pago de cada clínica de 600 pesos que cubre todo el semestre, según informan, así como de los materiales necesarios, o pueden pagar el procedimiento atendiendo a la tabla publicada por la Facultad de Odontología.