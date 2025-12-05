Implementarán en Culiacán el canje anónimo de armas de fuego

Culiacán será la próxima sede del Programa de Desarme Voluntario, que consiste en canjear armas de fuego de forma anónima, informaron autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

El módulo de recepción estará instalado del lunes 8 al viernes 12 de diciembre en el Polideportivo Juan S. Millán, en el Parque Revolución, donde la ciudadanía podrá entregar cualquier arma de fuego sin registro ni preguntas.

La Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán, indicaron que quien participe podrá recibir un apoyo económico de hasta 15 mil pesos, según el tipo y la condición del arma entregada.

La jornada se difundirá bajo el lema “Protege a tu familia, libérate de las armas”, con el propósito de la campaña es fortalecer la seguridad y promover una cultura de paz en los hogares, disminuir riesgos, evitar accidentes y contribuir a entornos más seguros para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Aseguraron que la participación es voluntaria, confidencial y se realiza en un entorno seguro.

Para mayor información se habilitó el número 667 126 3780.