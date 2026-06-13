Importante, visibilizar todos los géneros: Camila marcha por el orgullo y la inclusión

CULIACÁN._ En una jornada marcada por la exigencia de derechos, Camila Carrillo se sumó a la Marcha de la Diversidad este 13 de junio en Culiacán, compartiendo que la lucha por la visibilidad sigue siendo necesaria mientras existan personas que no pueden expresar libremente su identidad.

Para la joven, estudiante de Diseño Gráfico, la afluencia de este año en la movilización pareció superar a las ediciones anteriores, lo que refleja un crecimiento en el respaldo ciudadano al movimiento.

El motor de la ciudadana para asistir a la marcha en esta ocasión fue la solidaridad con aquellos que, por diversos motivos, son de la comunidad y no se suman.

“No puede ser posible que en pleno 2026 aún siga gente ‘enclosetada’ y que no pueda salir a marchar y a decir que son abiertamente gay, lesbianas, bisexuales”, lamentó.

Asimismo, Camila hizo un llamado a la sociedad y a quienes temen represalias en su entorno familiar o social a no perder la esperanza.

“No se preocupen porque en cualquier momento puede mejorar su situación”, expresó.

La joven resaltó que la importancia del evento radica en hacer visibles todos los géneros, sexualidades y expresiones.

A pesar del ambiente festivo y la apertura de mente que observa año con año, identificó problemáticas críticas que persisten en la ciudad.

Señaló que existe una marcada lesbofobia y machismo dirigidos hacia las mujeres de la comunidad, alimentados por prejuicios que buscan invalidar su orientación sexual.

“Siento que con cada año la gente es más abierta de mente, ya se está viendo mucha variedad de cuerpos y formas de expresión sexual”, comentó.

La estudiante también insistió en que la educación y la presencia constante en las calles son herramientas fundamentales para erradicar las actitudes discriminatorias que aún persisten.

Concluyó que en la marcha había un ambiente de celebración, reafirmando que, para participantes como ella, la meta es que algún día nadie tenga que faltar a estas movilizaciones por miedo.