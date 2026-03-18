$!Impugna PAN resolución que exoneró a Imelda Castro por presuntos actos anticipados de campaña

El Partido Acción Nacional en Sinaloa impugnó la resolución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que desechó las denuncias contra la Senadora por Morena Imelda Castro Castro por presuntos actos anticipados de campaña.

La presidenta estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, informó que el recurso de revisión fue presentado el martes, tras considerar que la autoridad electoral no valoró correctamente las pruebas entregadas.

Detalló que el expediente incluía 44 fotografías, 21 videos, 111 bardas pintadas y 127 eventos documentados, con los que, aseguró, se acreditaba una estrategia de promoción anticipada.

“Es un antecedente grave, es darle permiso a quienes pretendan aparecer en las boletas en 2027, claro, estamos hablando al oficialismo de que puede ser una campaña anticipada y no va a pasar nada, no se le va a sancionar, no va a tener ninguna consecuencia”, señaló.

La dirigente panista sostuvo que la resolución del IEES valida un esquema de simulación que permite posicionamientos políticos fuera de los tiempos legales.

Además, cuestionó el origen de los recursos utilizados para estas actividades, pues, dijo, no corresponden con los ingresos de una legisladora.

“Es preocupante ver un sueldo de una Senadora tampoco es tan alto como para estar pagando, costeando una campaña permanentemente porque hay que decirlo: la Senadora no legisla, la Senadora no hace ninguna gestión por los sinaloenses, la Senadora no trae recursos a Sinaloa.”, expresó.