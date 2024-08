CULIACÁN._ El Partido Acción Nacional en Sinaloa interpondrá un recurso en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, con la que modificaron la asignación de diputaciones locales por representación proporcional y quitaron dos escaños al PAN y uno más al PRI, para otorgarle los tres a Morena.

Roxana Rubio Valdez, dirigente estatal del PAN, acusó a Morena de ser abusivo en la distribución de diputaciones por esta vía, pues calificó que está sobrerrepresentado en el Congreso del Estado.

Asimismo, señaló que esta determinación del Tribunal Electoral está fuera de la legalidad, por lo que lucharán legalmente para ser un contrapeso en el Poder Legislativo.

“Los morenistas definitivamente son unos gandallas, no vamos a dejar que nos arrebaten lo que nos corresponde. Esto que el Tribunal acaba de hacer es una ilegalidad y nos iremos hasta las últimas instancias, vamos a impugnar esta resolución porque no vamos a permitir que Morena tenga una sobrerrepresentación en Sinaloa que no le corresponde”, dijo.

“Los morenistas piensan que todo Sinaloa es de ellos, pero hubo miles de votos para Acción Nacional y los vamos a defender. Nosotros seremos ese contrapeso que el Congreso necesita para representar de manera digna a los sinaloenses”, aseveró.

Rubio Valdez informó que el equipo jurídico de Acción Nacional en Sinaloa ya trabaja en una impugnación que llevarán a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.