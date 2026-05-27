$!Impulsa Cabildo Infantil de Culiacán propuestas contra el bullying y por escuelas más inclusivas

Las infancias de Culiacán aprovecharon el Cabildo Infantil 2026 para plantear propuestas enfocadas en combatir el bullying, promover escuelas más inclusivas y fortalecer la seguridad dentro de los planteles educativos. Durante el encuentro, realizado este miércoles en el Museo de Arte de Sinaloa, participaron alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la zona urbana y sindicaturas del municipio. Expusieron más de 15 iniciativas relacionadas con la convivencia escolar, el medio ambiente, el deporte y el uso de la tecnología.









La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló que este ejercicio busca abrir espacios para escuchar las ideas de las niñas y niños y convertirlas en acciones que beneficien a la comunidad. “Ustedes son la semilla que queremos ver crecer fuerte, alegre y llena de esperanza para construir un Culiacán con bienestar y con muchas oportunidades”, aseveró. Entre las propuestas destacó “La empatía comienza conmigo”, presentada por la regidora infantil Michelle Susana López Orrantia, enfocada en mejorar la convivencia entre estudiantes y prevenir conductas de acoso escolar. Otra de las iniciativas fue “Me divierto, aprendo jugando sin etiquetas”, expuesta por Thiago Valdez Santos, la cual busca evitar distinciones de género en los espacios de juego dentro de las escuelas.







