Impulsa Icatsin cursos de paneles solares e Inteligencia Artificial en Sinaloa

CULIACÁN._ Ante la creciente demanda de la era digital y los elevados costos de energía eléctrica en Sinaloa, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ha transformado su oferta educativa, priorizando áreas como la instalación de paneles solares, el uso de Inteligencia Artificial y el marketing digital.

Brenda Rocío García Félix, directora general de Icatsin, destacó que el curso de instalación y mantenimiento de paneles solares se ha convertido en uno de los pilares de la institución.

“Esa misma modernidad nos ha llevado a ver campos de oportunidad nuevos. Hablamos de los paneles solares, pero también tenemos el curso básico de Inteligencia Artificial”, compartió García Félix.

Durante 2025, el programa contó con 141 alumnos, pero el interés ha crecido exponencialmente en 2026, alcanzando ya 116 capacitados solo en la primera mitad del año.

“La intención de nosotros es cubrir todo el estado con esta oferta educativa”, señaló.

Estas capacitaciones, dijo, se han impartido con éxito en Culiacán, Mazatlán, Guasave y Angostura.

El curso destaca por ser un 90 por ciento práctico, permitiendo que los egresados emprendan sus propios negocios o se integren rápidamente a empresas del ramo.

La modernidad ha obligado a la institución a explorar nuevos campos de oportunidad y, entre las innovaciones recientes, se encuentran cursos de Inteligencia Artificial básica, un curso diseñado para todas las edades que enseña cómo optimizar procesos laborales.

También marketing digital enfocado en Meta Ads e integrado con herramientas de IA para mejorar las ventas en redes sociales e impresión en 3D con un programa dirigido tanto a jóvenes como a niños.

Para garantizar que el conocimiento se traduzca en empleo, Icatsin mantiene convenios estratégicos con cámaras como la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, además de empresas privadas y GPO.

En el caso de GPO, se ha capacitado a habitantes de comunidades cercanas a Topolobampo en áreas de alta especialidad como la pailería y soldadura avanzada.

La directora enfatizó que cada curso cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Además, como entidad certificadora del Conocer, Icatsin ofrece la posibilidad de certificar habilidades bajo estándares nacionales, lo que permite que el conocimiento de un sinaloense sea reconocido con la misma validez en cualquier otro estado del País.

Más allá del aula, la directora finalizó resaltando la creación de la comunidad Icatsin, donde los alumnos forman grupos de soporte para realizar instalaciones conjuntas y apoyarse en sus primeros proyectos de emprendimiento.

“Entre ellos mismos hacen negocios juntos”, concluyó.