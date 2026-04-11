Impulsa Icatsin cursos en paneles solares e inteligencia artificial en Sinaloa

Con el objetivo de responder a las demandas actuales del mercado laboral y la transición hacia energías limpias, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa ha fortalecido su oferta educativa con cursos como la instalación de paneles solares y el uso de inteligencia artificial.

Brenda Rocío García Félix, directora general de la institución, informó que estos programas buscan ofrecer herramientas prácticas y rápidas para que la ciudadanía pueda integrarse de manera inmediata al sector productivo.

“Tenemos una oferta variada en todos los municipios del estado de Sinaloa. Actualmente estamos impulsando mucho los cursos de paneles solares”, compartió García Félix.

Actualmente, el curso de paneles solares ya ha tenido éxito en Guamúchil y Los Mochis, y se prepara su lanzamiento por primera vez en Guasave para mayo.

Uno de los atractivos principales de estos cursos, particularmente el de paneles solares, es su alineación con los estándares de Conocer, que es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública que tiene un órgano de gobierno tripartita.

Según García Félix, los alumnos no solo obtienen la certificación de Icatsin, sino que también pueden acceder a una certificación nacional que avala que sus conocimientos cumplen con las normas mexicanas de diseño e instalación.

A pesar de ser cursos técnicos que requieren equipo especializado y docentes de alto nivel, los costos se mantienen accesibles, oscilando entre los 250 y los 2 mil pesos.

Aunque áreas como la energía solar suelen asociarse con el sector masculino, la directora destacó que el 60 por ciento de las personas que se capacitan en Icatsin son mujeres.

La oferta es variada y abarca desde oficios tradicionales como carpintería, donde los alumnos trabajan en proyectos personales como recámaras y cunas; hasta repostería, corte de cabello y aplicación de uñas.

Icatsin cuenta actualmente con 30 mil acciones y trabaja en la integración de cursos para la instalación de cargadores para vehículos eléctricos, ante el incremento de este tipo de unidades en Sinaloa.

“Nuestra meta para el 2026 son 86 mil acciones de capacitación”, afirmó.

Recordó que el año pasado se superaron las expectativas ya que esperaban realizar 85 mil acciones de capacitaciones y llegaron a más de 89 mil.

Para el periodo vacacional, la institución ya prepara su oferta de cursos de verano que iniciará formalmente en junio, enfocada en niños que sepan leer y escribir.

Entre las opciones se encuentran clases de mini chef, inglés, pintura, música y manualidades y para los interesados, las inscripciones ya están abiertas a través del portal oficial www.icatsin.edu.mx.