$!Impulsa IMCC cultura en Culiacán con talleres gratuitos y el regreso del Premio de Coreografía

Con el objetivo de fortalecer el tejido social a través del arte, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán puso en marcha su oferta de talleres de verano gratuitos y el regreso del Premio de Coreografía.

El director general de Cultura Culiacán, Adolfo Plata Guzmán, informó que este lunes dio inicio el taller ‘Pequeños Artistas del Museo’, el cual se desarrolló en las instalaciones del Museo de Historia Regional de Sinaloa a partir de las 10:00 horas.

Esta iniciativa se suma a los trabajos ya concluidos en la Red Municipal de Bibliotecas, donde se registró una nutrida afluencia de niños y jóvenes enfocados en el fomento a la lectura.

El funcionario destacó la colaboración que mantienen con otras instancias, como el Instituto MIA, para ampliar el alcance de los cursos de verano.

Asimismo, subrayó que los centros culturales ubicados en las sindicaturas también ofrecerán actividades antes del periodo vacacional del personal de base, el cual se prevé inicie este 17 de julio.

“Van a tener algunas actividades ellos antes de salir de vacaciones, todo el personal sin ningún costo. Todas las actividades, los talleres son totalmente gratuitos”, informó Plata Guzmán.

En materia de convocatorias, anunció el relanzamiento del Premio Culiacán de Coreografía, un evento que llega a su edición número 27 y que busca incentivar el talento local en diversas disciplinas.