$!Impulsa IMCC cultura en Culiacán con talleres gratuitos y el regreso del Premio de Coreografía

Con el objetivo de fortalecer el tejido social a través del arte, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán puso en marcha su oferta de talleres de verano gratuitos y el regreso del Premio de Coreografía.
El director general de Cultura Culiacán, Adolfo Plata Guzmán, informó que este lunes dio inicio el taller ‘Pequeños Artistas del Museo’, el cual se desarrolló en las instalaciones del Museo de Historia Regional de Sinaloa a partir de las 10:00 horas.
Esta iniciativa se suma a los trabajos ya concluidos en la Red Municipal de Bibliotecas, donde se registró una nutrida afluencia de niños y jóvenes enfocados en el fomento a la lectura.
El funcionario destacó la colaboración que mantienen con otras instancias, como el Instituto MIA, para ampliar el alcance de los cursos de verano.
Asimismo, subrayó que los centros culturales ubicados en las sindicaturas también ofrecerán actividades antes del periodo vacacional del personal de base, el cual se prevé inicie este 17 de julio.
“Van a tener algunas actividades ellos antes de salir de vacaciones, todo el personal sin ningún costo. Todas las actividades, los talleres son totalmente gratuitos”, informó Plata Guzmán.
En materia de convocatorias, anunció el relanzamiento del Premio Culiacán de Coreografía, un evento que llega a su edición número 27 y que busca incentivar el talento local en diversas disciplinas.
A diferencia de años anteriores, donde el enfoque era primordialmente la danza contemporánea, esta edición se abre a nuevos géneros como el urbano, contemporáneo y jazz.
“Esa oportunidad también debe darles a otras disciplinas que también expongan todo su talento”, señaló.
Explicó que, aunque el evento se desarrollará hasta el mes de noviembre, la convocatoria se lanza con anticipación debido a la complejidad que requiere el montaje de una coreografía.
Finalmente, se informó que el instituto continúa trabajando en la mejora de la infraestructura de la red de bibliotecas y que actualmente, dos bibliotecas urbanas presentan un avance positivo en su acercamiento con la comunidad, como parte de los proyectos de inversión para el área cultural del municipio.
Los interesados en las bases de las convocatorias y el calendario de actividades pueden consultar el sitio web oficial o las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.