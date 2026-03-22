$!Impulsa Japac cultura del agua en niños y niñas con dinámica artística

Con el objetivo de sembrar conciencia sobre la preservación del recurso hídrico, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán trasladó la celebración del Día Mundial del Agua a las instalaciones del Colegio Sinaloa. Durante el encuentro, personal de la paramunicipal interactuó con la comunidad educativa, compartiendo reflexiones críticas sobre la importancia de cuidar el agua y el uso correcto del sistema de alcantarillado, elementos fundamentales para la salud pública y el equilibrio ambiental.









El punto central de la jornada fue la creación de una instalación artística titulada ‘Paisaje de Compromisos por el Agua’ y en esta dinámica, alumnos, docentes y padres de familia participaron activamente plasmando sus deseos y, sobre todo, sus responsabilidades personales para proteger el medio ambiente. Esta actividad no solo buscó fortalecer el conocimiento teórico sobre el ciclo del agua, sino incentivar a las familias a adoptar prácticas sustentables en su entorno inmediato.







