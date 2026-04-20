$!Impulsa la UAS tecnología de precisión; anuncian Primer Congreso de Drones Agrícolas en Culiacán

Con el objetivo de enfrentar los desafíos climáticos actuales y optimizar los recursos en el campo sinaloense, expertos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en conjunto con organismos del sector, anunciaron la realización del Primer Congreso “Uso de Drones en la Agricultura”.
El encuentro busca marcar la hoja de ruta hacia una agricultura de precisión que permita a los productores maximizar su rendimiento reduciendo el impacto ambiental.
El maestro Miguel Armando López Beltrán, investigador de la Facultad de Agronomía de la UAS, subrayó que el uso de herramientas tecnológicas ya no es una opción de vanidad, sino una estrategia indispensable para la supervivencia del sector.
“La idea de las tecnologías es facilitar al productor la obtención de mayores alimentos en menores áreas de producción”, explicó López Beltrán.
De acuerdo con el especialista, la implementación de drones en las parcelas sinaloenses se divide actualmente en dos pilares fundamentales.
Uno es la cartografía digital, ya que mediante drones fotogramétricos se analiza el estado del terreno para detectar enfermedades o fallas en el riego de manera quirúrgica y la otra categoría son los drones de aplicación, siendo equipos diseñados para la fumigación que garantizan una distribución homogénea de los productos, ahorrando mano de obra y recursos hídricos.
“Un vuelo de dron puede ahorrarnos mano de obra, ser más eficiente y lograr una mejor distribución dentro del campo. Una de las aplicaciones principales sería la combinación de estos dos tipos de unidades”, afirmó.
También agregó que esta tecnología permite atacar el problema de raíz.
“Si un dron fotogramétrico detecta un foco de plaga, el dron fumigador va directamente a ese punto. Así, ahorramos tiempo, dinero y reducimos la carga química al ambiente”, informó.
A pesar de que el costo de estos equipos todavía representa una barrera para los pequeños productores, López Beltrán destacó que la juventud agrónoma ya está rompiendo paradigmas, utilizando incluso drones recreativos de bajo costo para supervisar el avance del riego en cultivos de maíz.
“Hay que aprovechar estos eventos y no tener miedo a lo nuevo. La tecnología es una herramienta de trabajo más; una pequeña pala que nos ayudará a resolver grandes problemas”, dijo.
Hacia el futuro, se prevé que estas herramientas se integren completamente a través del Internet de las Cosas, consolidando una nueva era para el motor económico de Sinaloa.
“Se busca conectar todo, desde pequeños sensores que miden la humedad del suelo, hasta la detección de plagas mediante la cartografía generada por el ingeniero”, compartió.
El evento se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril de 2026 en la capital del estado. Este esfuerzo cuenta con el respaldo institucional de organismos clave como el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura y la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos.