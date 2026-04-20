$!Impulsa la UAS tecnología de precisión; anuncian Primer Congreso de Drones Agrícolas en Culiacán

Con el objetivo de enfrentar los desafíos climáticos actuales y optimizar los recursos en el campo sinaloense, expertos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en conjunto con organismos del sector, anunciaron la realización del Primer Congreso “Uso de Drones en la Agricultura”.

El encuentro busca marcar la hoja de ruta hacia una agricultura de precisión que permita a los productores maximizar su rendimiento reduciendo el impacto ambiental.

El maestro Miguel Armando López Beltrán, investigador de la Facultad de Agronomía de la UAS, subrayó que el uso de herramientas tecnológicas ya no es una opción de vanidad, sino una estrategia indispensable para la supervivencia del sector.

“La idea de las tecnologías es facilitar al productor la obtención de mayores alimentos en menores áreas de producción”, explicó López Beltrán.

De acuerdo con el especialista, la implementación de drones en las parcelas sinaloenses se divide actualmente en dos pilares fundamentales.

Uno es la cartografía digital, ya que mediante drones fotogramétricos se analiza el estado del terreno para detectar enfermedades o fallas en el riego de manera quirúrgica y la otra categoría son los drones de aplicación, siendo equipos diseñados para la fumigación que garantizan una distribución homogénea de los productos, ahorrando mano de obra y recursos hídricos.

“Un vuelo de dron puede ahorrarnos mano de obra, ser más eficiente y lograr una mejor distribución dentro del campo. Una de las aplicaciones principales sería la combinación de estos dos tipos de unidades”, afirmó.

También agregó que esta tecnología permite atacar el problema de raíz.