Impulsa Sectur el turismo cultural a través de “Raíces y Colores”

Culiacán, Sinaloa, 14 de mayo de 2026.- Del 18 de mayo al 12 de julio se llevará a cabo en los en cinco Pueblos Mágicos de Sinaloa el programa “Raíces y Colores 2026”, un festival que impulsa el turismo cultural, fortalece las comunidades sinaloenses y pone en valor el enorme patrimonio biocultural que tiene el estado.

Al presentar este programa, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que “Raíces y Colores” es una estrategia integral que busca fortalecer la competitividad turística, generar identidad, impulsar el desarrollo económico local y promover el orgullo por nuestras raíces.

Para la edición 2026 se ha preparado una programación muy importante que contempla 64 actividades artísticas, 20 capacitaciones, 10 actividades para fortalecer la gobernanza turística de los Pueblos Mágicos, 5 actividades de cultura turística para niñas y niños, 5 acciones vinculadas a la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Pueblos Mágicos, 5 murales artísticos inspirados en el patrimonio biocultural de cada comunidad y 19 rutas turísticas programadas a través de Enamórate de Sinaloa, con más de 650 personas recorriendo el estado y descubriendo la riqueza cultural, histórica y turística de los municipios.

“Este programa se encuentra alineado a la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Pueblos Mágicos, permitiendo que nuestros destinos sigan avanzando hacia una clasificación de Destino Consolidado”, afirmó.

La funcionaria estatal destacó que estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Secretaría de Mujeres, INAH, los gobiernos municipales y las comunidades que participan activamente en este proyecto.

La acompañaron en la presentación de “Raíces y Colores 2026”, Gildardo Leyva Ortega, presidente municipal de El Fuerte; Enrique Parra Melecio, presidente municipal de Mocorito; Diana López, directora de Turismo de Mocorito; Gregorio Corrales Herrera, coordinador de Arte y Cultura de Cosalá y Sayra Valverde Sánchez, directora de Turismo de San Ignacio.

Así como también Mario Alberto Tirado Rodríguez, director de Turismo de El Rosario; Gabriel Ernesto Domínguez López, director de Cultura de El Rosario; Servando Rojo Quintero, director del Centro INAH Sinaloa; Margarita Urías Burgos, directora de perspectiva de género de la Secretaría de las Mujeres; Juan Salvador Avilés, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística del ISIC y Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur.

Sosa Osuna reiteró que en Sinaloa se trabaja por un turismo que preserve sus tradiciones, que genere bienestar y que beneficie directamente a los sinaloenses.

“Cada actividad, cada mural, cada taller y cada encuentro cultural representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la economía local, promover las tradiciones y proyectar la riqueza cultural que tiene el estado. Quiero reconocer también el respaldo y apoyo de nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, quien ha mantenido una visión clara sobre la importancia de fortalecer nuestras comunidades a través de la cultura, el turismo y el desarrollo regional”, enfatizó.

“Raíces y Colores” representa la esencia de los pueblos y comunidades. “Raíces” porque todo nace de la identidad, de las costumbres, historia y cultura; de aquello que conecta a los sinaloenses con sus comunidades y los hace sentir orgullosos de quienes son. Y “Colores” porque Sinaloa está lleno de vida: sus casas pintorescas, sus paisajes, sus tradiciones y una gastronomía que también se viste de color en cada platillo y celebración.

Se trata de un programa que busca resaltar la belleza de los destinos, pero también el alma y la esencia que los hace únicos.

Juan Salvador Avilés, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, resaltó por su parte la alianza que se ha hecho con las autoridades municipales y las diferentes secretarías estatales para poder llevar a cabo este programa.

“Sinaloa está plagado de activos culturales que son el sostén de una muy buena parte de la actividad turística, tiene un potencial muy sólido, no solamente tiene los cinco Pueblos Mágicos, también están las comunidades y Pueblos Señoriales, en los cuales estamos trabajando para preservar, fortalecer y difundir el rico potencial cultural y turístico que tienen”, aseguró.

Servando Rojo Quintero, director del Centro INAH Sinaloa, apuntó que la única manera de cuidar el patrimonio cultural es a través de la suma de esfuerzos, como se está haciendo en el programa “Raíces y Colores”.

“La identidad es un atractivo turístico y nuestro papel es buscar que esta identidad, ese patrimonio construido, se conserve de manera autentica para ofrecerlo a nuestros visitantes y creo que lo estamos logrando con esa interacción entre la Secretaría de Turismo, el Instituto Sinaloense de Cultura, el INAH y los municipios”, subrayó.

El programa se ejecutará del 18 al 24 mayo en Mocorito; del 1 al 7 de junio en San Ignacio; del 8 al 14 de junio en Cosalá; del 22 al 28 de junio en El Fuerte y del 6 al 12 de julio en El Rosario.

Abarca cuatro áreas principales: actividades artísticas, como presentaciones de danza, teatro, música y literatura; protección del patrimonio natural y cultural mediante talleres y conferencias para estudiantes, funcionarios del gobierno municipal y comunidad en general; desarrollo y promoción turística, a través de capacitaciones con comités ciudadanos de Turismo, prestadores de servicios turísticos, promotores culturales y anfitriones turísticos de la localidad y embellecimiento y rescate de puntos estratégicos mediante la creación de nuevos paradores fotográficos, nuevas atracciones turísticas, murales y callejones temáticos.