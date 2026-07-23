Impulsa UAS la formación global de sus estudiantes a través del Programa de Movilidad Estudiantil; más de 240 realizarán estancias nacionales e internacionales este semestre

La movilidad estudiantil abre un abanico de oportunidades para los alumnos que se atreven a viajar a otra ciudad del país o del extranjero para estudiar un semestre en otra institución, enriqueciendo con ello sus conocimientos profesionales y su acervo cultural y personal. Por tal motivo, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cuenta con un programa que brinda estas posibilidades.

“La Universidad desde hace muchos años tiene el Programa de Movilidad Estudiantil; esta movilidad se refiere a que las y los estudiantes de nuestra institución puedan hacer un semestre en otras universidades, ya sea del país o del mundo. En este caso, tenemos 87 jóvenes que van a universidades extranjeras y 157 que van a estancias nacionales, es decir, a otras universidades de nuestro país”, explicó el doctor Jesús Sánchez Zazueta.

El director general de Vinculación y Relaciones Internacionales precisó que este programa acrecienta la formación propia de los estudiantes.

“Yo siempre pongo el ejemplo de un estudiante de agronomía que está cursando aquí su carrera, llevando sus materias y aprendiendo, pero en un clima diferente al que pueda encontrar en otra universidad, ya sea del mundo o del país. Allá va a aprender diferentes técnicas, metodologías y teorías en las cuales se aplica la misma ingeniería agronómica, pero con diferentes condiciones climáticas (...) y, obviamente, tecnología diferente”, dijo Sánchez Zazueta.

“Todo esto viene a enriquecer la formación del estudiante; no solamente los forma en la ciencia, en la técnica y en el método, sino que también los hace crecer como personas. Ellos van a viajar y van a estar todo un semestre estudiando en otra cultura, con otras formas tanto de clases como de estilo de vida, y eso va a enriquecer de manera integral su formación como universitarios”, expresó.

Indicó que la convocatoria para la movilidad del semestre de septiembre a diciembre de este año tuvo un gran registro de estudiantes interesados, de los cuales casi el 30 por ciento realizará una estancia internacional. Enfatizó que esto también habla de la cobertura que atiende la institución, la cual se mantiene como un compromiso social y en atención a las políticas federales.

“La Universidad, a través de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, y pese a la situación financiera que vivimos, siempre busca apoyar a nuestros jóvenes; por ello, procuramos que todos tengan un apoyo económico por parte de la institución. Los que se van de movilidad internacional reciben un apoyo de 25 mil pesos, mientras que los de movilidad nacional reciben 15 mil pesos”, detalló el encargado de Vinculación.

Agregó que este programa es muy importante para la institución porque permite que, cuando los estudiantes regresen, compartan con sus compañeros de clase y profesores lo aprendido y vivido en sus universidades de destino.

Los requisitos para acceder a este programa son: promedio mínimo de 8.5, no tener materias reprobadas y cumplir con el 40% de los créditos académicos, entre otros.

Sánchez Zazueta informó que la UAS tiene convenios bilaterales con casi todas las universidades del país y de América Latina, así como con varias de Europa y parte de Asia. Además, se logra la movilidad a través de las asociaciones de las que forma parte la UAS; como ejemplo citó a la CONAEC, la cual permite que los estudiantes puedan realizar estancias en Canadá y Corea del Sur, entre otros países.

Si no existe un convenio con la universidad de destino, la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales se contacta con ella para evaluar la posibilidad de un intercambio académico, ya que se busca que el estudiante no pague colegiatura allá y que, con la misma matrícula que paga en la UAS, tenga acceso a la institución de su interés.

“Nos ha ido bien en ese tema, nos han apoyado porque tenemos una amplia tradición en la movilidad de nuestros estudiantes”, puntualizó Sánchez Zazueta, quien invitó a los alumnos a realizar una movilidad estudiantil para el semestre de enero a junio de 2027 y a estar pendientes de la convocatoria correspondiente que está por publicarse.