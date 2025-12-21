$!Impulsa Walmart crecimiento en Culiacán con nueva Bodega Aurrera en Costa Rica

Con una inversión superior a los 121 millones de pesos, la cadena Walmart de México inauguró formalmente la nueva Bodega Aurrera en la sindicatura de Costa Rica, un proyecto que busca fortalecer la economía local y el acceso a productos de consumo básico.
Durante el evento de apertura, realizado este 19 de diciembre de 2025, el Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, destacó que este nuevo establecimiento representa el interés y empeño de la iniciativa privada por continuar apostando por el crecimiento de Sinaloa.
“Queremos expresar, a nombre del Gobernador Rubén Rocha Moya, nuestro reconocimiento a la empresa Walmart y Bodega Aurrera por el interés y el empeño de invertir en Sinaloa; inversiones como estas generan empleo, ingresos y dan la posibilidad de tener acceso a productos de la canasta básica a precios significativos, de acuerdo con la economía de ustedes”, compartió Castro Meléndrez.
A nombre del Gobernador Rubén Rocha Moya, el funcionario reconoció la importancia de estas inversiones que permiten a las familias tener acceso a bienes de consumo necesarios con precios competitivos.
“Felicitamos a los 70 trabajadores que colaborarán en esta Bodega Aurrera, que tendrán un trabajo permanente”, expresó.
La nueva tienda genera 70 empleos directos permanentes, brindando estabilidad laboral a decenas de familias de la región centro del estado, a lo que Castro Meléndrez enfatizó que este espacio permitirá a los habitantes adquirir lo que necesitan de manera más accesible.
Por su parte, Víctor Castellanos, Subdirector de Operaciones de Walmart de México en Sinaloa, recordó que la historia de la empresa en la entidad comenzó hace tres décadas, en noviembre de 1995 cuando iniciaron operaciones con la apertura de Sam’s Club en Mazatlán, y desde ese momento el crecimiento ha sido constante.
Con esta inauguración, Walmart alcanza la cifra de 80 tiendas y clubes en Sinaloa, consolidándose como un motor de desarrollo que genera más de 4 mil 900 empleos directos en todo el estado.
El subdirector agradeció al Ayuntamiento de Culiacán por las facilidades para concretar esta apertura, la cual calificó como un paso más en la transformación de la vida de las comunidades en México.
Al evento asistieron también Janet Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico municipal; el Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, Roberto Sánchez Angulo, así como representantes de la empresa e invitados especiales.
Esta expansión es como la siembra de una nueva semilla en tierra fértil, que no solo promete frutos inmediatos en forma de empleos, sino que fortalece las raíces de la economía local para que toda la comunidad pueda cosechar beneficios a largo plazo.