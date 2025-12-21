$!Impulsa Walmart crecimiento en Culiacán con nueva Bodega Aurrera en Costa Rica

Con una inversión superior a los 121 millones de pesos, la cadena Walmart de México inauguró formalmente la nueva Bodega Aurrera en la sindicatura de Costa Rica, un proyecto que busca fortalecer la economía local y el acceso a productos de consumo básico.

Durante el evento de apertura, realizado este 19 de diciembre de 2025, el Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, destacó que este nuevo establecimiento representa el interés y empeño de la iniciativa privada por continuar apostando por el crecimiento de Sinaloa.

“Queremos expresar, a nombre del Gobernador Rubén Rocha Moya, nuestro reconocimiento a la empresa Walmart y Bodega Aurrera por el interés y el empeño de invertir en Sinaloa; inversiones como estas generan empleo, ingresos y dan la posibilidad de tener acceso a productos de la canasta básica a precios significativos, de acuerdo con la economía de ustedes”, compartió Castro Meléndrez.

A nombre del Gobernador Rubén Rocha Moya, el funcionario reconoció la importancia de estas inversiones que permiten a las familias tener acceso a bienes de consumo necesarios con precios competitivos.

“Felicitamos a los 70 trabajadores que colaborarán en esta Bodega Aurrera, que tendrán un trabajo permanente”, expresó.

La nueva tienda genera 70 empleos directos permanentes, brindando estabilidad laboral a decenas de familias de la región centro del estado, a lo que Castro Meléndrez enfatizó que este espacio permitirá a los habitantes adquirir lo que necesitan de manera más accesible.