Impulsan Carnaval de Mazatlán y San Valentín el comercio en Culiacán: prevén repunte del 50% en ventas

El Carnaval Internacional de Mazatlán ha comenzado a generar un impacto positivo en la economía de Culiacán proyectando un beneficio de hasta un 50 por ciento sobre los niveles de un día normal que estimula el consumo local antes de que los ciudadanos partan hacia el puerto.

Óscar Sánchez Beltrán, Presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, informó que este festejo anual detona tradicionalmente un incremento de al menos el 20 por ciento en las ventas de diversos productos, especialmente en los giros de ropa y artículos de playa.

“Podríamos estar alcanzando hasta un 50 por ciento, principalmente con las ventas del carnaval y las del Día del Amor y la Amistad”, compartió Sánchez Beltrán.

De acuerdo con el líder comercial, una parte considerable de los culiacanenses que planean asistir al Carnaval realizan sus compras previas en los comercios locales.

Entre los artículos más buscados por los consumidores en estos días destacan la ropa casual, accesorios para dama, trajes de baño y prendas cortas.

Sánchez Beltrán precisó que desde este inicio de semana ya se perciben las primeras compras destinadas al evento, lo cual favorece directamente la economía del sector comercial de Culiacán.

Este año, la dinámica comercial presenta una cercanía entre las fechas del Carnaval y el Día de San Valentín y esta unión ha elevado las expectativas de los locatarios.

Aunque inicialmente se tenía un pronóstico moderado para el 14 de febrero, el impulso del Carnaval ha dado una nueva proyección a la temporada y actualmente, las compras se concentran en la lencería, ropa ligera, golosinas y peluches.

“Nosotros estamos esperando que nuevamente este año muchos culichis de alguna manera se dirijan a este evento y pasen antes de irse a este municipio playero al centro comercial a realizar algunas compras”, señaló.

El dirigente comercial manifestó que se encuentran a la espera de que el sector educativo se sume a las actividades con los tradicionales intercambios de regalos por el Día del Amor y la Amistad, lo que representaría una oportunidad adicional para fortalecer las ventas en la ciudad.