$!Impulsan comité y museo para fortalecer el Santuario Solar Tahue de El Tecomate

Con la conformación de un comité ciudadano y el proyecto de un museo comunitario, habitantes de El Tecomate, en Navolato, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y organizaciones civiles, iniciaron una nueva etapa para fortalecer y preservar el Santuario Solar Tahue, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Sinaloa.
Durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro INAH Sinaloa, anunciaron que el próximo 19 de junio se llevará a cabo la toma de protesta de la junta vecinal del Santuario Solar Tahue, organismo que colaborará con el instituto en las tareas de conservación y difusión del patrimonio.
La presidenta de Mujeres por la Inclusión y las Afrodescendencias en Sinaloa, Elizabeth Rentería Osuna, señaló que el objetivo es que la propia comunidad se convierta en guardiana de su memoria, su territorio y su herencia cultural.
“Nos interesa mucho sembrar una nueva etapa de participación ciudadana para que el Santuario Sola de Tecomate sea un espacio, un símbolo de identidad, de memoria y, por su puesto, de dignidad”, resaltó.
El director del Centro INAH Sinaloa, Servando Rojo Quintero, destacó que la participación ciudadana es fundamental para la protección del patrimonio y afirmó que la cultura representa una herramienta preventiva frente a la violencia y la pérdida de identidad.
“Es la manera como decimos nosotros, vamos a lograr realmente la conservación del patrimonio y que sea la propia sociedad también conjuntamente con nosotros la que defienda la conservación de este patrimonio”, destacó.
El arqueólogo Cristian Pérez explicó que el sitio alberga más de 90 petrograbados con figuras antropomorfas, zoomorfas y geométricas, además de representaciones vinculadas con fenómenos solares, por lo que se trabaja en su registro y en nuevos mecanismos de protección.
“Muchas veces piensan que Sinaloa no tiene arqueología porque no le ven que tenga estructuras o pirámides, pero si se ponen a ver alrededor vamos a encontrar un sinfín de petrograbados”, explicó.
Como parte del proyecto, el arquitecto Alberto Cavada Ramírez, originario de El Tecomate y próximo presidente del comité, informó que se impulsa la creación de un museo junto al sitio arqueológico, espacio que permitirá resguardar piezas, fotografías, documentos y la memoria oral de la comunidad.
Indicó que, mientras se gestionan recursos para una sede definitiva, se analiza utilizar de manera provisional aulas en desuso de una escuela de la localidad.
Además del museo, se contempla impulsar una declaratoria de protección municipal, mejorar la infraestructura del área y promover actividades culturales relacionadas con los solsticios y equinoccios, así como el rescate de tradiciones como el juego de ulama y los conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales.
“La intención de este lugar es poder transmitir todo ese conocimiento que nos dejaron nuestros ancestros, nuestro pasado y poderlo dejar a las generaciones futuras, a poder hacer de El Tecomate, un lugar donde cualquiera de cualquier religión, de cualquier lugar pueda sentirse bienvenido”.
“Tomaremos acciones en base al procedimiento correcto para poder llegar a este objetivo general, que es la creación de un museo en el espacio del Santuario Solar o en las cercanías de la comunidad”, señaló.
La toma de protesta del comité se realizará el 19 de junio en El Tecomate, en el marco del solsticio de verano, fecha en la que también se presentará la ruta de trabajo para consolidar las acciones de preservación del Santuario Solar Tahue.