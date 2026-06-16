$!Impulsan comité y museo para fortalecer el Santuario Solar Tahue de El Tecomate

Con la conformación de un comité ciudadano y el proyecto de un museo comunitario, habitantes de El Tecomate, en Navolato, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y organizaciones civiles, iniciaron una nueva etapa para fortalecer y preservar el Santuario Solar Tahue, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Sinaloa.

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro INAH Sinaloa, anunciaron que el próximo 19 de junio se llevará a cabo la toma de protesta de la junta vecinal del Santuario Solar Tahue, organismo que colaborará con el instituto en las tareas de conservación y difusión del patrimonio.

La presidenta de Mujeres por la Inclusión y las Afrodescendencias en Sinaloa, Elizabeth Rentería Osuna, señaló que el objetivo es que la propia comunidad se convierta en guardiana de su memoria, su territorio y su herencia cultural.

“Nos interesa mucho sembrar una nueva etapa de participación ciudadana para que el Santuario Sola de Tecomate sea un espacio, un símbolo de identidad, de memoria y, por su puesto, de dignidad”, resaltó.

El director del Centro INAH Sinaloa, Servando Rojo Quintero, destacó que la participación ciudadana es fundamental para la protección del patrimonio y afirmó que la cultura representa una herramienta preventiva frente a la violencia y la pérdida de identidad.