$!Impulsan conciencia ambiental en la cuarta edición del BioSinaloa 2025

Este viernes, se llevó a cabo en Culiacán la cuarta edición del BioSinaloa 2025, encuentro estatal que promueve la conciencia ambiental, la innovación sostenible y la acción colectiva por el bienestar del planeta.

Este año, el evento tuvo como lema “Donde hay voluntad, florece la acción que regenera el planeta”.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Secretaría de Economía, reunió a instituciones educativas, empresas, organizaciones civiles y dependencias públicas con el objetivo de fortalecer la protección animal, la regeneración de ecosistemas y la preservación de la biodiversidad.

Durante la inauguración, realizada en el Salón Figlostase, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, subrayó que la educación ambiental debe ser una prioridad desde los planteles.