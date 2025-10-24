$!Impulsan conciencia ambiental en la cuarta edición del BioSinaloa 2025

Este viernes, se llevó a cabo en Culiacán la cuarta edición del BioSinaloa 2025, encuentro estatal que promueve la conciencia ambiental, la innovación sostenible y la acción colectiva por el bienestar del planeta.
Este año, el evento tuvo como lema “Donde hay voluntad, florece la acción que regenera el planeta”.
El encuentro, organizado por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Secretaría de Economía, reunió a instituciones educativas, empresas, organizaciones civiles y dependencias públicas con el objetivo de fortalecer la protección animal, la regeneración de ecosistemas y la preservación de la biodiversidad.
Durante la inauguración, realizada en el Salón Figlostase, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, subrayó que la educación ambiental debe ser una prioridad desde los planteles.
“La Educación Ambiental no puede ser un tema secundario, ni puede ser tampoco un lujo. Tiene que ser una prioridad desde nuestros planteles educativos”, apuntó.
En representación de Sebides, el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Luis Alexis García Yuriar, señaló que el encuentro impulsa la acción social frente al cambio climático.
“Buscamos que cada persona conozca qué puede hacer y qué acciones implementar desde donde está”.
La subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Paola Hernández Fierro, destacó que el emprendimiento sustentable es clave para el crecimiento responsable.
“Con innovación y creatividad podemos impactar positivamente al medio ambiente y al desarrollo económico de Sinaloa”.
El BioSinaloa 2025 presentó los proyectos ganadores del Hackatón 2025, entre ellos “Guardianes del Manto”, que propone sistemas para prevenir inundaciones urbanas, y “Aquadata”, enfocado en el monitoreo del agua subterránea para su gestión sostenible.
Asimismo, especialistas y líderes compartieron experiencias sobre soluciones basadas en la naturaleza, bienestar animal, energía solar e inteligencia artificial. Entre las ponencias destacaron las de Brenda Suárez (PNUD México), Michele Islas Ganime, Gustavo Castañeda, Aldo Díaz Nuño y Susana Saucedo.
El encuentro también incluyó la premiación de los concursos de oratoria, pintura, canto y video, donde participaron niñas, niños y jóvenes de distintos niveles educativos.
Con la participación de más de 35 expositores entre emprendedores, universidades, asociaciones civiles y dependencias, el BioSinaloa 2025 ofreció espacios de aprendizaje, productos sustentables y propuestas de innovación que promueven el consumo responsable y la conservación de los ecosistemas.