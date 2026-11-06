$!Impulsan consulta ciudadana para definir qué debe transparentar Gobierno de Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa impulsará una consulta ciudadana para identificar qué información adicional deberán publicar las dependencias del Poder Ejecutivo estatal, como parte de una iniciativa para fortalecer la transparencia y facilitar la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos. La propuesta fue aprobada por unanimidad el 20 de octubre de 2026, durante una sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, para incorporarla a su Programa de Trabajo Anual 2026-2027. El proyecto será encabezado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en colaboración con el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa, y tendrá como objetivo integrar el Catálogo de Información de Interés Público del Estado.

A través de una consulta abierta, se buscará conocer qué información necesita la población para evaluar la gestión gubernamental, vigilar el destino del presupuesto y exigir cuentas a las autoridades, particularmente sobre aquellos datos que actualmente se encuentran dispersos, son difíciles de consultar o carecen de suficiente actualización y contexto. Las propuestas ciudadanas serán sometidas a una evaluación técnica y jurídica para determinar cuáles podrán incorporarse al catálogo. Este documento establecerá los contenidos mínimos que deberán publicar las instituciones, la justificación de su interés público, los formatos abiertos para su consulta y reutilización, los plazos de actualización y los mecanismos para verificar su cumplimiento. La convocatoria estará dirigida a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía en general.