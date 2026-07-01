$!Impulsan creatividad de niñas y niños de La Reforma con el Festivalito de Cine La Pilindrina

LA REFORMA._ El cine se convirtió en un espacio de aprendizaje, creatividad y participación para niñas y niños de La Reforma, Angostura, durante el Festivalito de Cine La Pilindrina, una iniciativa respaldada por SUCEDE que acercó la experiencia cinematográfica a una de las comunidades pesqueras más importantes del país. A lo largo de una semana, las y los participantes aprendieron los principios básicos de la realización audiovisual bajo la guía de la productora, directora y guionista sinaloense Zulema Olivas Sánchez, quien compartió con las infancias el proceso de creación de un cortometraje, desde la construcción de una historia hasta la grabación y el trabajo colaborativo que implica una producción cinematográfica.





El festival ofreció un espacio donde las niñas y los niños desarrollaron habilidades de comunicación, creatividad, trabajo en equipo y expresión artística, demostrando que el acceso a la cultura fortalece el desarrollo integral de las comunidades. Para Isabel Mendoza, directora de SUCEDE, este tipo de experiencias representan una oportunidad para que las infancias descubran nuevas formas de expresar sus ideas y fortalecer su vínculo con su entorno.



