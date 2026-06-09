Impulsan cultura ambiental en jóvenes de Cobaes a través del ‘Viaje Botánico’

Con el programa “Viaje Botánico” como eje central, miles de estudiantes sinaloenses recibirán educación ambiental y experiencias directas con la naturaleza tras la firma de un convenio de colaboración entre la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

Esta iniciativa busca acercar a la juventud al conocimiento de la biodiversidad y fomentar una conciencia sólida sobre el cuidado del entorno.

El acuerdo fue formalizado este 9 de junio por Bárbara Apodaca Cabanillas, directora de la sociedad botánica, y Santiago Inzunza Cázares, director general de Cobaes.

“El Jardín Botánico es un aula viva de enseñanza. Con este convenio fortalecemos los esfuerzos para acercar la educación ambiental a las y los jóvenes de secundaria y preparatoria, inspirándolos a construir una relación más cercana y responsable con la naturaleza”, expresó Apodaca Cabanillas.

De acuerdo con los titulares de ambas instituciones, se busca que las y los jóvenes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que desarrollen una cultura ambiental sólida y se involucren activamente en el desarrollo sostenible y la conservación de la riqueza natural del Estado.

Como primer paso de esta alianza, estudiantes de Cobaes realizaron una visita al Jardín Botánico Culiacán y en la jornada, participaron en recorridos guiados donde exploraron la diversidad biológica del recinto y aprendieron sobre la importancia de proteger los ecosistemas locales.

Esta actividad inicial permitió a los bachilleres experimentar de primera mano los principios que promueve el “Viaje Botánico”, reforzando el aprendizaje fuera de las aulas mediante el contacto directo con el entorno natural.

Con estas acciones, la sociedad botánica y Cobaes buscan formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con el futuro ambiental de Sinaloa.