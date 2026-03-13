$!Impulsan cultura de paz con ciencia y arte en la Secundaria Técnica 80

Con el objetivo de brindar herramientas que transformen el entorno social y promuevan la convivencia armónica, la organización Suma Sociedad Unida encabezó este viernes la jornada de actividades ‘La Paz es posible’ en las instalaciones de la Secundaria Técnica 80. Mayra Sánchez, coordinadora general de vinculación y comunicación de Suma, destacó que es la primera vez que se lleva este modelo de intervención a sectores como Los Huizaches y Lázaro Cárdenas, zonas identificadas como vulnerables ante la violencia. “Hoy estamos en la Secundaria Técnica 80 llevando a cabo el proyecto ‘La Paz es posible’. En esta ocasión vamos a llevar una jornada de actividades tanto artísticas como de tecnología para los alumnos”, señaló Mayra Sánchez.

El evento, realizado en colaboración con la empresa Concrédito y la organización Parques Alegres, ofreció a los estudiantes un despliegue de talento artístico y conocimiento tecnológico que busca incentivar el liderazgo juvenil. “Estamos muy contentos porque, además de estar en esta secundaria en la Técnico 80, también estamos en la Secundaria General 6 y en la Secundaria General 8, además de las primarias que están en el sector donde se implementa el proyecto”, compartió. En el ámbito artístico, el Instituto Sinaloense de Cultura se sumó a la iniciativa con el taller de ópera, mientras que el cierre estuvo marcado por el ritmo del freestyle. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación del ingeniero Eduardo Guisard, reconocido por su colaboración con la NASA. Bajo el título ‘El cielo ya no es el límite’ se impartió una conferencia sobre robótica, tecnología y ciencia, destacando ante los alumnos la importancia de su liderazgo para lograr cambios significativos en la sociedad.